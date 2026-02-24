Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 лютого, 17:51 • 10421 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 18908 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 16676 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 16777 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 14349 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 12388 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11622 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12529 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 43603 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 48098 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
94%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 8866 перегляди
Кошта закликав Орбана розблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро23 лютого, 18:02 • 4782 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 4808 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto21:02 • 5072 перегляди
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗСVideo21:28 • 3848 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 22611 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 43603 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 48098 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 141252 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 150465 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Львів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto21:02 • 5158 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 4840 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 8920 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 30366 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 64337 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Starlink
Дипломатка
Серіали

Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 60 перегляди

П'ять осіб, включно з дитиною, постраждали внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя 23 лютого. Ворог завдав щонайменше вісім ударів, пошкодивши виробничу будівлю та житлові будинки.

Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на запоріжжя пізно ввечері 23 лютого зросла до п'яти. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у період з 23:10 до 23:45, ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру. Внаслідок обстрілів травмовано п’ятеро людей, серед яких одна дитина.

За однією адресою сталося влучання у виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідовують займання на площі 200 кв. м. Також пошкоджено розташовані поблизу будинки. На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік від житлових масивів. Пошкоджень зазнали п’ять п’ятиповерхівок та автомобілі, припарковані у дворі

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що на місцях працюють усі екстрені служби. Від ГУ ДСНС у Запорізькій області залучено сили та засоби для ліквідації наслідків атаки.

У свою чергу начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що росіяни нанесли щонайменше вісім ударів по Запоріжжю.

Нагадаємо

Ворог пізно ввечері 23 лютого атакував Запоріжжя. Є поранені, виникла пожежа - ворог атакував місто безпілотниками.

Запоріжжя зазнало дронової атаки рф, є загиблий і пошкодження промислової інфраструктури23.02.26, 08:54 • 4156 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій