Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
П'ять осіб, включно з дитиною, постраждали внаслідок атаки безпілотників на Запоріжжя 23 лютого. Ворог завдав щонайменше вісім ударів, пошкодивши виробничу будівлю та житлові будинки.
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на запоріжжя пізно ввечері 23 лютого зросла до п'яти. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у період з 23:10 до 23:45, ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру. Внаслідок обстрілів травмовано п’ятеро людей, серед яких одна дитина.
За однією адресою сталося влучання у виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерхівкою. Рятувальники ліквідовують займання на площі 200 кв. м. Також пошкоджено розташовані поблизу будинки. На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік від житлових масивів. Пошкоджень зазнали п’ять п’ятиповерхівок та автомобілі, припарковані у дворі
Вказується, що на місцях працюють усі екстрені служби. Від ГУ ДСНС у Запорізькій області залучено сили та засоби для ліквідації наслідків атаки.
У свою чергу начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров уточнив, що росіяни нанесли щонайменше вісім ударів по Запоріжжю.
Нагадаємо
Ворог пізно ввечері 23 лютого атакував Запоріжжя. Є поранені, виникла пожежа - ворог атакував місто безпілотниками.
