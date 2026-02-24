Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возросло
Киев • УНН
Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотников на Запорожье 23 февраля. Враг нанес по меньшей мере восемь ударов, повредив производственное здание и жилые дома.
Число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье поздно вечером 23 февраля возросло до пяти. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в период с 23:10 до 23:45 враг нанес удары беспилотными летательными аппаратами по областному центру. В результате обстрелов травмированы пять человек, среди которых один ребенок.
По одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Спасатели ликвидируют возгорание на площади 200 кв. м. Также повреждены расположенные поблизости дома. На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности неподалеку от жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе
Указывается, что на местах работают все экстренные службы. От ГУ ГСЧС в Запорожской области привлечены силы и средства для ликвидации последствий атаки.
В свою очередь начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что россияне нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью.
Напомним
Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Есть раненые, возник пожар - враг атаковал город беспилотниками.
