23 февраля, 17:51 • 10440 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 18986 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 16733 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 16835 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 14368 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 12401 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11626 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12532 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43620 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 48117 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возросло

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотников на Запорожье 23 февраля. Враг нанес по меньшей мере восемь ударов, повредив производственное здание и жилые дома.

Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье поздно вечером 23 февраля возросло до пяти. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в период с 23:10 до 23:45 враг нанес удары беспилотными летательными аппаратами по областному центру. В результате обстрелов травмированы пять человек, среди которых один ребенок.

По одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Спасатели ликвидируют возгорание на площади 200 кв. м. Также повреждены расположенные поблизости дома. На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности неподалеку от жилых массивов. Повреждения получили пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе

- говорится в сообщении.

Указывается, что на местах работают все экстренные службы. От ГУ ГСЧС в Запорожской области привлечены силы и средства для ликвидации последствий атаки.

В свою очередь начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил, что россияне нанесли по меньшей мере восемь ударов по Запорожью.

Напомним

Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Есть раненые, возник пожар - враг атаковал город беспилотниками.

Запорожье подверглось дроновой атаке рф, есть погибший и повреждения промышленной инфраструктуры23.02.26, 08:54 • 4156 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям