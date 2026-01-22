Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
Київ • УНН
Тейлор Свіфт, Кенні Логгінс, Аланіс Моріссетт, Крістофер Стюарт, Джин Сіммонс та Пол Стенлі з Kiss стали новими членами Зали слави авторів пісень. Церемонія вшанування відбудеться 11 червня в Нью-Йорку.
До Зали слави авторів пісень у 2026 році увійшли Тейлор Свіфт, Кенні Логгінс, Аланіс Моріссетт, Крістофер "Трікі" Стюарт, а також засновники гурту Kiss – Джин Сіммонс та Пол Стенлі. Церемонія вшанування лауреатів відбудеться 11 червня в Нью–Йорку. Цьогорічний вибір експертів підкреслює вплив авторів на різні музичні жанри – від сучасного попу та альтернативного року до класичного глем-року. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Тейлор Свіфт відзначена за її внесок у формування сучасних тенденцій поп–музики. Представники гурту Kiss отримали місце в Залі слави за створення глем–рок хітів "Rock and Roll All Nite" та "I Love It Loud" після завершення своєї багаторічної кар'єри. Також до списку потрапили легенда софт–року Кенні Логгінс, відомий композицією "Footloose", та Аланіс Моріссетт, авторка знакових альбомів альтернативного року 90–х років.
Окрему увагу приділено авторам, які працюють за лаштунками. Крістофер Стюарт отримав визнання за створення хітів "Umbrella" для Ріанни та "Single Ladies" для Бейонсе. До категорії авторів-невиконавців увійшов дует Террі Бріттена та Грема Лайла, які написали пісню Тіни Тернер "What's Love Got To Do With It".
Також цього року до Зали слави ввели Волтера Афанасьєва, співавтора різдвяного хіта Мераї Кері, який не пройшов відбір минулого року.
Роль авторів пісень у музичній індустрії
Голова Зали слави авторів пісень Найл Роджерс наголосив на важливості творців текстів та мелодій для всієї галузі. "Музична індустрія побудована на неймовірному таланті авторів пісень, які створюють незабутні пісні. Без їхньої майстерності не було б записаної музики, концертних вражень чи відданих шанувальників. Все бере свій початок від пісні та її творця", – заявив Роджерс.
Організація, заснована в 1969 році, продовжує вшановувати митців, чий перший комерційний реліз відбувся не менше ніж 20 років тому. Нові лауреати приєднаються до таких легенд, як Елтон Джон, Брюс Спрінгстін та Біллі Джоел. За словами керівництва Зали слави, клас 2026 року демонструє єдність та спадкоємність музичних традицій у різних напрямках.
