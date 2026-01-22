Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 1192 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 7674 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 15769 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 25662 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 18807 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32004 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34719 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20718 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21663 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39434 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 21 січня, 14:15 • 10462 перегляди
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21 січня, 14:39 • 9632 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21 січня, 15:09 • 11219 перегляди
Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT21 січня, 15:28 • 4226 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 6106 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 25662 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32004 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30224 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34719 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 51159 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto23:40 • 4 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 3572 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 6122 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30224 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28693 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Тейлор Свіфт, Кенні Логгінс, Аланіс Моріссетт, Крістофер Стюарт, Джин Сіммонс та Пол Стенлі з Kiss стали новими членами Зали слави авторів пісень. Церемонія вшанування відбудеться 11 червня в Нью-Йорку.

Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року

До Зали слави авторів пісень у 2026 році увійшли Тейлор Свіфт, Кенні Логгінс, Аланіс Моріссетт, Крістофер "Трікі" Стюарт, а також засновники гурту Kiss – Джин Сіммонс та Пол Стенлі. Церемонія вшанування лауреатів відбудеться 11 червня в Нью–Йорку. Цьогорічний вибір експертів підкреслює вплив авторів на різні музичні жанри – від сучасного попу та альтернативного року до класичного глем-року. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Тейлор Свіфт відзначена за її внесок у формування сучасних тенденцій поп–музики. Представники гурту Kiss отримали місце в Залі слави за створення глем–рок хітів "Rock and Roll All Nite" та "I Love It Loud" після завершення своєї багаторічної кар'єри. Також до списку потрапили легенда софт–року Кенні Логгінс, відомий композицією "Footloose", та Аланіс Моріссетт, авторка знакових альбомів альтернативного року 90–х років.

Майкл Кітон став "Людиною року" за версією найстарішої театральної трупи США14.01.26, 22:31 • 5300 переглядiв

Окрему увагу приділено авторам, які працюють за лаштунками. Крістофер Стюарт отримав визнання за створення хітів "Umbrella" для Ріанни та "Single Ladies" для Бейонсе. До категорії авторів-невиконавців увійшов дует Террі Бріттена та Грема Лайла, які написали пісню Тіни Тернер "What's Love Got To Do With It".

Також цього року до Зали слави ввели Волтера Афанасьєва, співавтора різдвяного хіта Мераї Кері, який не пройшов відбір минулого року.

Роль авторів пісень у музичній індустрії

Голова Зали слави авторів пісень Найл Роджерс наголосив на важливості творців текстів та мелодій для всієї галузі. "Музична індустрія побудована на неймовірному таланті авторів пісень, які створюють незабутні пісні. Без їхньої майстерності не було б записаної музики, концертних вражень чи відданих шанувальників. Все бере свій початок від пісні та її творця", – заявив Роджерс.

"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині21.01.26, 20:19 • 3572 перегляди

Організація, заснована в 1969 році, продовжує вшановувати митців, чий перший комерційний реліз відбувся не менше ніж 20 років тому. Нові лауреати приєднаються до таких легенд, як Елтон Джон, Брюс Спрінгстін та Біллі Джоел. За словами керівництва Зали слави, клас 2026 року демонструє єдність та спадкоємність музичних традицій у різних напрямках. 

Тріумф Пола Томаса Андерсона та Стівена Грема: оголошено лауреатів "Золотого глобуса 2026"12.01.26, 06:45 • 6569 переглядiв

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
Музикант
Тейлор Свіфт
Ассошіейтед Прес
Свіфт
Нью-Йорк