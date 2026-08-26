Потяги між Британією та Європою можуть курсувати кожні 15 хвилин

Кількість швидкісних поїздів між Великою Британією та континентальною Європою може суттєво зрости до кінця десятиліття. Зараз Eurostar виконує близько 25 рейсів туди й назад на день, але до 2030 року їхня кількість може збільшитися до 55. Про це пише Politico, передає УНН.

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Зростання забезпечать нові оператори, які планують конкурувати з Eurostar на маршрутах між Лондоном, Парижем, Брюсселем та Амстердамом. Це означатиме приблизно чотири відправлення на годину, тобто в середньому один поїзд кожні 15 хвилин.

Першою дозвіл на доступ до британської залізничної інфраструктури минулого тижня отримала Virgin Trains. Компанія планує запустити до 20 рейсів туди й назад на день у 2030 році.

Eurostar отримає одразу кількох конкурентів

Ще одним великим претендентом є італійська державна залізниця Trenitalia. Вона планує почати перевезення через Ла-Манш уже у 2029 році та виконувати до 10 рейсів туди й назад щодня. Для цього компанія замовила 19 нових високошвидкісних поїздів приблизно за 2 млрд євро.

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Потенційно на ринок може вийти і британська Gemini Trains, яка заявляє про плани запустити 11 поїздів на день через тунель до 2030 року.

Водночас запуск нових маршрутів залишається складним через необхідність отримання дозволів у Великій Британії, Франції та інших країнах, а також обмежені можливості вокзалів і залізничної інфраструктури.

Eurostar зі свого боку також планує розширення: компанія має отримати 50 нових поїздів на початку 2030-х років і збільшити власні перевезення приблизно на 30%.

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