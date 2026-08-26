Потяги між Британією та Європою можуть курсувати кожні 15 хвилин
Київ • УНН
До 2030 року кількість рейсів через Ла-Манш може зрости з 25 до 55 на день. Eurostar отримає конкуренцію від Virgin Trains і Trenitalia.
Кількість швидкісних поїздів між Великою Британією та континентальною Європою може суттєво зрости до кінця десятиліття. Зараз Eurostar виконує близько 25 рейсів туди й назад на день, але до 2030 року їхня кількість може збільшитися до 55. Про це пише Politico, передає УНН.
Деталі
Зростання забезпечать нові оператори, які планують конкурувати з Eurostar на маршрутах між Лондоном, Парижем, Брюсселем та Амстердамом. Це означатиме приблизно чотири відправлення на годину, тобто в середньому один поїзд кожні 15 хвилин.
Першою дозвіл на доступ до британської залізничної інфраструктури минулого тижня отримала Virgin Trains. Компанія планує запустити до 20 рейсів туди й назад на день у 2030 році.
Eurostar отримає одразу кількох конкурентів
Ще одним великим претендентом є італійська державна залізниця Trenitalia. Вона планує почати перевезення через Ла-Манш уже у 2029 році та виконувати до 10 рейсів туди й назад щодня. Для цього компанія замовила 19 нових високошвидкісних поїздів приблизно за 2 млрд євро.
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Потенційно на ринок може вийти і британська Gemini Trains, яка заявляє про плани запустити 11 поїздів на день через тунель до 2030 року.
Водночас запуск нових маршрутів залишається складним через необхідність отримання дозволів у Великій Британії, Франції та інших країнах, а також обмежені можливості вокзалів і залізничної інфраструктури.
Eurostar зі свого боку також планує розширення: компанія має отримати 50 нових поїздів на початку 2030-х років і збільшити власні перевезення приблизно на 30%.
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