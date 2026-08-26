Поезда между Британией и Европой могут курсировать каждые 15 минут

Количество скоростных поездов между Великобританией и континентальной Европой может существенно вырасти к концу десятилетия. Сейчас Eurostar выполняет около 25 рейсов туда и обратно в день, но к 2030 году их количество может увеличиться до 55. Об этом пишет Politico, передает УНН.

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Рост обеспечат новые операторы, которые планируют конкурировать с Eurostar на маршрутах между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Это будет означать примерно четыре отправления в час, то есть в среднем один поезд каждые 15 минут.

Первой разрешение на доступ к британской железнодорожной инфраструктуре на прошлой неделе получила Virgin Trains. Компания планирует запустить до 20 рейсов туда и обратно в день в 2030 году.

У Eurostar появится сразу несколько конкурентов

Еще одним крупным претендентом является итальянская государственная железная дорога Trenitalia. Она планирует начать перевозки через Ла-Манш уже в 2029 году и выполнять до 10 рейсов туда и обратно ежедневно. Для этого компания заказала 19 новых высокоскоростных поездов примерно за 2 млрд евро.

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Потенциально на рынок может выйти и британская Gemini Trains, которая заявляет о планах запустить 11 поездов в день через туннель к 2030 году.

В то же время запуск новых маршрутов остается сложным из-за необходимости получения разрешений в Великобритании, Франции и других странах, а также ограниченных возможностей вокзалов и железнодорожной инфраструктуры.

Eurostar со своей стороны также планирует расширение: компания должна получить 50 новых поездов в начале 2030-х годов и увеличить собственные перевозки примерно на 30%.

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