Поезда между Британией и Европой могут курсировать каждые 15 минут

$44.710.0552.160.09
ukenru
04:52 • 5772 просмотра
Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
04:28 • 9710 просмотра
Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на Wildberries и назвал власти Киева "неонацистским режимом"Video
00:38 • 7860 просмотра
Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн
25 августа, 21:58 • 4166 просмотра
В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров
25 августа, 20:46 • 36242 просмотра
Зеленский отметил государственной наградой «Национальная легенда Украины» 20 выдающихся людейPhotoVideo
25 августа, 18:20 • 55874 просмотра
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома
25 августа, 17:20 • 31268 просмотра
Директор ЦРУ мог приехать в москву из-за угрозы эскалации со стороны рф против НАТО — журналистVideo
25 августа, 16:36 • 23620 просмотра
В Краматорске число раненых в результате атаки рф возросло до 24Photo
25 августа, 15:05 • 26045 просмотра
Миндич передал Мудрой наличные, чтобы внести залог за Галущенко — прокурор
25 августа, 12:05 • 31832 просмотра
Зеленский: Украина получила "немного" ракет для Patriot, нужно больше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.8м/с
63%
750мм
Популярные новости
В селе в Днепропетровской области прогремел взрыв: власти заявили о "военном преступлении" и эвакуации людей25 августа, 19:11 • 16808 просмотра
путин подписал три секретных указа в день визита в москву главы ЦРУ — росСМИPhoto25 августа, 19:55 • 7598 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 13082 просмотра
СОУ повторно поразили логистический центр Wildberries в Котовске — мониторыPhotoVideo23:25 • 12007 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto01:06 • 6368 просмотра
публикации
Отсрочка после отчисления: в Раде хотят изменить правила для студентов без диплома25 августа, 18:20 • 55865 просмотра
Как сделать томатный сок в домашних условиях без соковыжималки25 августа, 15:14 • 52140 просмотра
Частичное лунное затмение 28 августа: где его можно будет увидеть и что известно о явлении25 августа, 14:06 • 35383 просмотра
Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточноPhotoVideo25 августа, 13:15 • 35927 просмотра
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
Эксклюзив
25 августа, 08:07 • 47256 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Биньямин Нетаньяху
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Иран
Китай
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон04:39 • 1880 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto01:06 • 6544 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 13170 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 60138 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 60412 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Дипломатка
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Старлинк
Фильм

Поезда между Британией и Европой могут курсировать каждые 15 минут

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

К 2030 году количество рейсов через Ла-Манш может вырасти с 25 до 55 в день. Eurostar столкнётся с конкуренцией со стороны Virgin Trains и Trenitalia.

Поезда между Британией и Европой могут курсировать каждые 15 минут

Количество скоростных поездов между Великобританией и континентальной Европой может существенно вырасти к концу десятилетия. Сейчас Eurostar выполняет около 25 рейсов туда и обратно в день, но к 2030 году их количество может увеличиться до 55. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Подробности

Рост обеспечат новые операторы, которые планируют конкурировать с Eurostar на маршрутах между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Это будет означать примерно четыре отправления в час, то есть в среднем один поезд каждые 15 минут.

Первой разрешение на доступ к британской железнодорожной инфраструктуре на прошлой неделе получила Virgin Trains. Компания планирует запустить до 20 рейсов туда и обратно в день в 2030 году.

У Eurostar появится сразу несколько конкурентов

Еще одним крупным претендентом является итальянская государственная железная дорога Trenitalia. Она планирует начать перевозки через Ла-Манш уже в 2029 году и выполнять до 10 рейсов туда и обратно ежедневно. Для этого компания заказала 19 новых высокоскоростных поездов примерно за 2 млрд евро.

Французский инженер проехал более 2200 км на велосипеде до Львова и передал письма поддержки Украине19.07.26, 21:35 • 14625 просмотров

Потенциально на рынок может выйти и британская Gemini Trains, которая заявляет о планах запустить 11 поездов в день через туннель к 2030 году.

В то же время запуск новых маршрутов остается сложным из-за необходимости получения разрешений в Великобритании, Франции и других странах, а также ограниченных возможностей вокзалов и железнодорожной инфраструктуры.

Eurostar со своей стороны также планирует расширение: компания должна получить 50 новых поездов в начале 2030-х годов и увеличить собственные перевозки примерно на 30%.

PKP Intercity согласовывает новый ежедневный поезд Варшава-Киев с 2026 года11.07.26, 14:45 • 15636 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Амстердам
Брюссель
Париж
Франция
Великобритания
Лондон