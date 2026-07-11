PKP Intercity согласовывает новый ежедневный поезд Варшава-Киев с 2026 года
Киев • УНН
Польский железнодорожный оператор PKP Intercity начал процедуру запуска маршрута Варшава-Киев. Рейсы будут выполняться ежедневно с 13 декабря 2026 года.
Польский государственный железнодорожный оператор PKP Intercity официально начал процедуру согласования нового международного маршрута между столицами Польши и Украины. Об этом пишет The Warsaw, передает УНН.
Детали
Управление железнодорожного транспорта получило уведомление от PKP Intercity о запуске коммерческого пассажирского сообщения по маршруту Варшава Западная - Дорогуск (пограничный переход) - Варшава Западная в рамках международного сообщения Варшава Западная - Киев Пассажирский - Варшава Западная
Отмечается, что новый маршрут будет выполняться с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года. Рейсы будут выполняться ежедневно.
В пределах Польши поезда будут доступны только для международных поездок. Это означает, что они не будут доступны для внутренних поездок. Поездки будут разрешены только между станциями отправления и назначения определенного маршрута за пределами Польши.
Поезд в направлении Украины будет отправляться с Варшавы Западной в 18:46. Поезд будет прибывать в Дорогуск в 22:00, а отправление с пограничного перехода запланировано на 23:10. Конечная станция, указанная в документе, – Киев Пассажирский в Киеве.
Напомним
С 28 июня поезд "Бессарабия" будет курсировать ежедневно по маршруту Киев-Кишинев. Время отправления из Кишинева изменено на 19:52 для более удобных пересадок.