"Насильницькі новорічні святкування": поліція Нідерландів затримала 250 осіб

Поліція Нідерландів заарештувала близько 250 осіб під час того, що офіцери описали як насильницьку новорічну ніч, яка відзначилася масовими заворушеннями, цілеспрямованими нападами на працівників екстрених служб та різким зростанням кількості пожеж і екстрених викликів. Про це повідомляє Dutch News, інформує УНН.

Видання вказує, що щонайменше дві людини загинули, а інші, серед яких багато дітей, отримали серйозні травми в інцидентах, пов'язаних з феєрверками, в останній рік перед забороною продажу споживачам усіх феєрверків, крім найлегших.

Майже всі доступні сили поліції в Нідерландах були на службі. Це було справді максимальне розгортання сил, яке тривало більшу частину ночі. Вплив потужних феєрверків був "абсолютно руйнівним" в деяких місцях, і поліцейські "бачили і пережили жахливі речі - зазначив виконувач обов'язків начальника поліції Віллем Пауліссен.

Вказується, що незабаром після півночі номер екстреної служби 112 був короткочасно перевантажений, головним чином через велику кількість повідомлень про пожежі. Серед найбільших – пожежі, які знищили церкву Вонделькерк в Амстердамі, спортивний зал в Бедумі та магазин матраців в Хіллегомі.

Міністр юстиції Нідерландів Фоорт ван Остен заявив, що поліція, пожежники та інші працівники екстрених служб зіткнулися з навмисною агресією по всій країні, назвавши ці напади "неприйнятними".

Тільки в Амстердамі поліція заарештувала 52 особи за різні правопорушення. Швидка допомога виїжджала 275 разів, а пожежна служба – понад триста разів, що є різким збільшенням порівняно з минулим роком.

У ніч на 1 січня в Амстердамі спалахнула велика пожежа в 150-річній церкві Вонделькерк. Вогонь, що почався на даху, швидко охопив усю будівлю.

