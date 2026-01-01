"Насильницькі новорічні святкування": поліція Нідерландів затримала 250 осіб

$42.350.03
1 січня, 13:04 • 27668 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 35658 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 33150 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 31967 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 129457 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 130807 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 46784 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 41808 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36104 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29133 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 34044 перегляди
П'яного "Санту" на Mercedes затримали у новорічну ніч біля РівногоVideo1 січня, 12:07 • 6650 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 22379 перегляди
Без шампанського та коньяку: для українського вина та іншого алкоголю запрацювали нові правила15:37 • 10876 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 12488 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради17:58 • 12589 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 34166 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 129464 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 76039 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 104659 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Мексика
Іран
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 22455 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 31067 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 31989 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 76039 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 31443 перегляди
"Насильницькі новорічні святкування": поліція Нідерландів затримала 250 осіб

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Поліція Нідерландів заарештувала близько 250 осіб під час "насильницької новорічної ночі", що відзначилася масовими заворушеннями та нападами на працівників екстрених служб. Дві людини загинули, багато отримали травми через феєрверки, а кількість пожеж різко зросла.

"Насильницькі новорічні святкування": поліція Нідерландів затримала 250 осіб

Поліція Нідерландів заарештувала близько 250 осіб під час того, що офіцери описали як насильницьку новорічну ніч, яка відзначилася масовими заворушеннями, цілеспрямованими нападами на працівників екстрених служб та різким зростанням кількості пожеж і екстрених викликів. Про це повідомляє Dutch News, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що щонайменше дві людини загинули, а інші, серед яких багато дітей, отримали серйозні травми в інцидентах, пов'язаних з феєрверками, в останній рік перед забороною продажу споживачам усіх феєрверків, крім найлегших.

Майже всі доступні сили поліції в Нідерландах були на службі. Це було справді максимальне розгортання сил, яке тривало більшу частину ночі. Вплив потужних феєрверків був "абсолютно руйнівним" в деяких місцях, і поліцейські "бачили і пережили жахливі речі

- зазначив виконувач обов'язків начальника поліції Віллем Пауліссен.

Вказується, що незабаром після півночі номер екстреної служби 112 був короткочасно перевантажений, головним чином через велику кількість повідомлень про пожежі. Серед найбільших – пожежі, які знищили церкву Вонделькерк в Амстердамі, спортивний зал в Бедумі та магазин матраців в Хіллегомі.

Міністр юстиції Нідерландів Фоорт ван Остен заявив, що поліція, пожежники та інші працівники екстрених служб зіткнулися з навмисною агресією по всій країні, назвавши ці напади "неприйнятними".

Тільки в Амстердамі поліція заарештувала 52 особи за різні правопорушення. Швидка допомога виїжджала 275 разів, а пожежна служба – понад триста разів, що є різким збільшенням порівняно з минулим роком.

Нагадаємо

У ніч на 1 січня в Амстердамі спалахнула велика пожежа в 150-річній церкві Вонделькерк. Вогонь, що почався на даху, швидко охопив усю будівлю.

Близько 40 людей загинули у пожежі на гірськолижному курорті Швейцарії - ЗМІ01.01.26, 11:28 • 7528 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Новий рік
Сутички
Амстердам
Нідерланди