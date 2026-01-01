$42.350.03
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
"Насильственные новогодние празднования": полиция Нидерландов задержала 250 человек

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Полиция Нидерландов арестовала около 250 человек во время "насильственной новогодней ночи", отметившейся массовыми беспорядками и нападениями на сотрудников экстренных служб. Два человека погибли, многие получили травмы из-за фейерверков, а количество пожаров резко возросло.

"Насильственные новогодние празднования": полиция Нидерландов задержала 250 человек

Полиция Нидерландов арестовала около 250 человек во время того, что офицеры описали как насильственную новогоднюю ночь, которая ознаменовалась массовыми беспорядками, целенаправленными нападениями на работников экстренных служб и резким ростом числа пожаров и экстренных вызовов. Об этом сообщает Dutch News, информирует УНН.

Подробности

Издание указывает, что по меньшей мере два человека погибли, а другие, среди которых много детей, получили серьезные травмы в инцидентах, связанных с фейерверками, в последний год перед запретом продажи потребителям всех фейерверков, кроме самых легких.

Почти все доступные силы полиции в Нидерландах были на службе. Это было действительно максимальное развертывание сил, которое продолжалось большую часть ночи. Влияние мощных фейерверков было "абсолютно разрушительным" в некоторых местах, и полицейские "видели и пережили ужасные вещи

- отметил исполняющий обязанности начальника полиции Виллем Паулиссен.

Указывается, что вскоре после полуночи номер экстренной службы 112 был кратковременно перегружен, главным образом из-за большого количества сообщений о пожарах. Среди крупнейших – пожары, уничтожившие церковь Вонделькерк в Амстердаме, спортивный зал в Бедуме и магазин матрасов в Хиллегоме.

Министр юстиции Нидерландов Фоорт ван Остен заявил, что полиция, пожарные и другие работники экстренных служб столкнулись с преднамеренной агрессией по всей стране, назвав эти нападения "неприемлемыми".

Только в Амстердаме полиция арестовала 52 человека за различные правонарушения. Скорая помощь выезжала 275 раз, а пожарная служба – более трехсот раз, что является резким увеличением по сравнению с прошлым годом.

Напомним

В ночь на 1 января в Амстердаме вспыхнул крупный пожар в 150-летней церкви Вонделькерк. Огонь, начавшийся на крыше, быстро охватил все здание.

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Новый год
Столкновения
Амстердам
Нидерланды