"Насильственные новогодние празднования": полиция Нидерландов задержала 250 человек
Киев • УНН
Полиция Нидерландов арестовала около 250 человек во время "насильственной новогодней ночи", отметившейся массовыми беспорядками и нападениями на сотрудников экстренных служб. Два человека погибли, многие получили травмы из-за фейерверков, а количество пожаров резко возросло.
Подробности
Издание указывает, что по меньшей мере два человека погибли, а другие, среди которых много детей, получили серьезные травмы в инцидентах, связанных с фейерверками, в последний год перед запретом продажи потребителям всех фейерверков, кроме самых легких.
Почти все доступные силы полиции в Нидерландах были на службе. Это было действительно максимальное развертывание сил, которое продолжалось большую часть ночи. Влияние мощных фейерверков было "абсолютно разрушительным" в некоторых местах, и полицейские "видели и пережили ужасные вещи
Указывается, что вскоре после полуночи номер экстренной службы 112 был кратковременно перегружен, главным образом из-за большого количества сообщений о пожарах. Среди крупнейших – пожары, уничтожившие церковь Вонделькерк в Амстердаме, спортивный зал в Бедуме и магазин матрасов в Хиллегоме.
Министр юстиции Нидерландов Фоорт ван Остен заявил, что полиция, пожарные и другие работники экстренных служб столкнулись с преднамеренной агрессией по всей стране, назвав эти нападения "неприемлемыми".
Только в Амстердаме полиция арестовала 52 человека за различные правонарушения. Скорая помощь выезжала 275 раз, а пожарная служба – более трехсот раз, что является резким увеличением по сравнению с прошлым годом.
Напомним
В ночь на 1 января в Амстердаме вспыхнул крупный пожар в 150-летней церкви Вонделькерк. Огонь, начавшийся на крыше, быстро охватил все здание.
