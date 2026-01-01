"Насильственные новогодние празднования": полиция Нидерландов задержала 250 человек

Полиция Нидерландов арестовала около 250 человек во время того, что офицеры описали как насильственную новогоднюю ночь, которая ознаменовалась массовыми беспорядками, целенаправленными нападениями на работников экстренных служб и резким ростом числа пожаров и экстренных вызовов. Об этом сообщает Dutch News, информирует УНН.

Подробности

Издание указывает, что по меньшей мере два человека погибли, а другие, среди которых много детей, получили серьезные травмы в инцидентах, связанных с фейерверками, в последний год перед запретом продажи потребителям всех фейерверков, кроме самых легких.

Почти все доступные силы полиции в Нидерландах были на службе. Это было действительно максимальное развертывание сил, которое продолжалось большую часть ночи. Влияние мощных фейерверков было "абсолютно разрушительным" в некоторых местах, и полицейские "видели и пережили ужасные вещи - отметил исполняющий обязанности начальника полиции Виллем Паулиссен.

Указывается, что вскоре после полуночи номер экстренной службы 112 был кратковременно перегружен, главным образом из-за большого количества сообщений о пожарах. Среди крупнейших – пожары, уничтожившие церковь Вонделькерк в Амстердаме, спортивный зал в Бедуме и магазин матрасов в Хиллегоме.

Министр юстиции Нидерландов Фоорт ван Остен заявил, что полиция, пожарные и другие работники экстренных служб столкнулись с преднамеренной агрессией по всей стране, назвав эти нападения "неприемлемыми".

Только в Амстердаме полиция арестовала 52 человека за различные правонарушения. Скорая помощь выезжала 275 раз, а пожарная служба – более трехсот раз, что является резким увеличением по сравнению с прошлым годом.

Напомним

В ночь на 1 января в Амстердаме вспыхнул крупный пожар в 150-летней церкви Вонделькерк. Огонь, начавшийся на крыше, быстро охватил все здание.

