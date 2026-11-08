В Амстердамі 200 тисяч людей вийшли на протест проти політики уряду Нідерландів щодо Ізраїлю

В Амстердамі щонайменше 200 тисяч людей вийшли на демонстрацію проти політики уряду Нідерландів щодо Ізраїлю. Про це повідомили організатори акції. За даними поліції, протест "Червона лінія" минув без серйозних інцидентів. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

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Багато учасників були одягнені в червоне та розмахували червоними й палестинськими прапорами. Також демонстранти тримали плакати та транспаранти з написами "Сіонізм — це расизм", "Жодної підтримки апартеїду з боку Нідерландів" і "Свободу Палестині".

Учасники вимагали від уряду рішучіших дій щодо Ізраїлю через насильство проти палестинців.

Демонстранти пройшли маршем навколо парку Вонделпарк. Акція розпочалася та завершилася на Музейній площі.

Водночас не обійшлося без окремих інцидентів. Зокрема, видання AT5 повідомило, що на вулиці Овертом поліція застосувала кийки проти демонстрантів. Це сталося під час спроби затримати чоловіка, який стояв на автобусній зупинці та відмовлявся звідти йти. До інциденту також долучилися перехожі. Зрештою чоловіка затримали.

На Овертомі також зібралася група людей із транспарантами, серед яких був напис "Ми підтримуємо ХАМАС".

Організатори раніше заявляли, що не можуть повністю виключити участь прихильників ХАМАС у демонстрації, однак наголошували, що акція насамперед присвячена захисту прав людини.

Кореспонденти NOS також чули, як учасники маршу вигукували, що ніколи не підтримуватимуть ХАМАС.

Це вже четверта демонстрація "Червона лінія". Цього разу до неї долучилися 13 організацій, зокрема Amnesty International, Oxfam Novib і Save the Children.

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