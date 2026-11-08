В Амстердаме 200 тысяч человек вышли на протест против политики правительства Нидерландов в отношении Израиля

В Амстердаме не менее 200 тысяч человек вышли на демонстрацию против политики правительства Нидерландов в отношении Израиля. Об этом сообщили организаторы акции. По данным полиции, протест «Красная линия» прошёл без серьёзных инцидентов. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Детали

Многие участники были одеты в красное и размахивали красными и палестинскими флагами. Также демонстранты держали плакаты и транспаранты с надписями «Сионизм — это расизм», «Никакой поддержки апартеиду со стороны Нидерландов» и «Свободу Палестине».

Участники требовали от правительства более решительных действий в отношении Израиля из-за насилия против палестинцев.

Демонстранты прошли маршем вокруг парка Вонделпарк. Акция началась и завершилась на Музейной площади.

В то же время не обошлось без отдельных инцидентов. В частности, издание AT5 сообщило, что на улице Овертом полиция применила дубинки против демонстрантов. Это произошло во время попытки задержать мужчину, который стоял на автобусной остановке и отказывался уходить оттуда. В инцидент также вмешались прохожие. В конце концов мужчину задержали.

На Овертоме также собралась группа людей с транспарантами, среди которых был плакат с надписью «Мы поддерживаем ХАМАС».

Организаторы ранее заявляли, что не могут полностью исключить участие сторонников ХАМАС в демонстрации, однако подчёркивали, что акция прежде всего посвящена защите прав человека.

Корреспонденты NOS также слышали, как участники марша выкрикивали, что никогда не будут поддерживать ХАМАС.

Это уже четвёртая демонстрация «Красная линия». На этот раз к ней присоединились 13 организаций, в частности Amnesty International, Oxfam Novib и Save the Children.

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