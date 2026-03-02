Цены на газ в Европе подскочили на 25% и могут вырасти на 130% из-за иранского кризиса - СМИ

Цены на природный газ в Европе могут увеличиться более чем вдвое, если поставки через Ормузский пролив будут прекращены на месяц — на 130%, по данным Goldman Sachs Group Inc., и европейские цены на газ уже выросли на 25% на фоне угрозы иранского кризиса мировым поставкам, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Аналитики Goldman Sachs отметили в записке от 1 марта, что цены на европейские и азиатские бенчмарки практически не учитывают премии за риск, связанный с Ираном. Около пятой части мирового сжиженного природного газа, преимущественно из Катара, проходит через этот узкий пролив, и месячная остановка поставок может привести к росту европейских цен и азиатского спотового рынка сжиженного природного газа на 130% до 25 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ).

"Гипотетический более длительный перерыв в транзите природного газа через Ормузский пролив, который продлится более двух месяцев, вероятно, поднимет цены на природный газ в Европе выше 100 евро/МВт·ч (35 долларов США/ммБТЕ), что вызовет значительное сокращение мирового спроса на газ", - заявили аналитики.

Однако, по мнению Goldman Sachs, влияние на рынок природного газа в США, вероятно, будет ограниченным. Страна является крупным нетто-экспортером этого сверхнизкотемпературного топлива, а заводы по сжижению обычно работают на полную мощность, что оставляет им мало возможностей для увеличения поставок.

Цены на европейский природный газ уже резко выросли после того, как боевые действия на Ближнем Востоке вызвали опасения относительно серьезных перебоев в мировом снабжении энергоносителями.

Фьючерсы на бенчмарки выросли на целых 25% — самый большой рост с августа 2023 года — после того, как движение танкеров через Ормузский пролив в значительной степени остановилось в течение выходных. Узкий водный путь является ключевым маршрутом доставки энергоносителей, на который приходится около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа. Цены на нефть также резко выросли.

Ситуация несет риск самого серьезного потрясения для газовых рынков со времен вторжения России в Украину четыре года назад, что перевернуло мировую торговлю энергоносителями. Хотя азиатские страны покупают большую часть СПГ, поставляемого с Ближнего Востока, любые перебои усилят конкуренцию за альтернативные поставки, что приведет к росту цен во всем мире, включая Европу, пишет издание.

Европа, как указано, особенно уязвима. Ее запасы газа чрезвычайно низки, и региону нужно импортировать большие объемы СПГ этим летом, чтобы пополнить их перед следующей зимой.

Конфликт обострился в минувшие выходные после атаки США и Израиля на Иран. Тегеран ответил ударами, направленными против нескольких стран. Танкеры для перевозки СПГ, которые должны были загружать грузы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, теперь, похоже, задерживаются или меняют свои планы. Кроме того, Израиль закрыл некоторые газовые месторождения, что побудило крупного импортера, Египет, искать больше партий СПГ.

Иран заявил, что не намерен закрывать Ормузский водный путь, однако суда начали избегать пролива почти сразу после начала конфликта в субботу. Катар объявил о временной приостановке всей морской навигации.

Фьючерсы на месячный контракт в Нидерландах, европейский газовый бенчмарк, к 8:04 утра в Амстердаме торговались на 20% дороже, до 38,44 евро за мегаватт-час.

Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters