Назначение Буданова главой ОП: все формальные процедуры уже начаты

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 1492 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 6870 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 11646 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 49161 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 75657 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 58533 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54034 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 179082 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 174690 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57191 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.7м/с
73%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 11539 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 13745 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 11130 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 15912 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 10683 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 10815 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 36448 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 54055 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 179082 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 101245 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 32525 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 41291 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 41637 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 101245 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 40105 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Золото

Назначение Буданова главой ОП: все формальные процедуры уже начаты

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Дмитрий Литвин, советник Президента Украины, сообщил, что все формальные процедуры по назначению Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента уже начались. Президент Владимир Зеленский ранее предложил Буданову эту должность.

Назначение Буданова главой ОП: все формальные процедуры уже начаты

Все формальные процедуры по назначению Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента "уже пошли". Об этом сообщил журналистам советник Президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.

Сейчас пошли все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП

- сообщил Литвин.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП.

Антонина Туманова

Политика
Офис Президента Украины
Министерство обороны Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский