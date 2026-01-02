Назначение Буданова главой ОП: все формальные процедуры уже начаты

Все формальные процедуры по назначению Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента "уже пошли". Об этом сообщил журналистам советник Президента Украины Дмитрий Литвин, передает УНН.

Сейчас пошли все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП - сообщил Литвин.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП.