Британські банки проти використання заморожених активів рф для України

21:33 • 2248 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
18:15 • 10790 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 15177 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 20082 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 27208 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 31520 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 40833 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 31266 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23814 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 24015 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Популярнi новини
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців 12 грудня, 12:55 • 27481 перегляди
Кількість жертв війни в Україні цього року зросла на 27%, у листопаді загинуло 226 цивільних - ООН 12 грудня, 14:00 • 4510 перегляди
Дія "зареєструвала" жінці ФОП без її відома, а податкова нараховувала платежі - Мінцифри має надати пояснення 12 грудня, 14:25 • 12391 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals 17:56 • 11369 перегляди
Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували 19:20 • 5512 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals 17:56 • 11413 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 31520 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців 12 грудня, 12:55 • 27551 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 40833 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 75871 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців 12 грудня, 12:55 • 27551 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизер 12 грудня, 10:01 • 24268 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм 11 грудня, 11:09 • 53643 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки 10 грудня, 13:37 • 45550 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування 10 грудня, 12:35 • 50313 перегляди
Британські банки проти використання заморожених активів рф для України

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Банки Великої Британії виступають проти використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вони побоюються судових позовів з боку рф та можливих фінансових втрат без державних гарантій.

Британські банки проти використання заморожених активів рф для України

Британські банки виступають проти використання заморожених російських активів для допомоги Україні через високі юридичні ризики та відсутність державних гарантій. Фінансисти побоюються судових позовів з боку рф і можливих фінансових втрат у разі дефолту. Про це інформує УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Банки Великої Британії виступають проти використання заблокованих у королівстві російських активів для кредитування України. Фінансово-кредитні установи занепокоєні значними ризиками судових позовів з боку рф.

Зазначається, що Британський уряд не надав банкам гарантій на випадок можливих відповідних дій москви.

Один зі співрозмовників видання пояснив, що влада королівства "створює новий прецедент, адже раніше ніколи не вилучала активи таким чином". Банкіри висловили впевненість, що "росія подасть до суду" у відповідь.

Euroclear може компенсувати арешти своїх активів у рф за рахунок заморожених російських коштів у ЄС12.12.25, 16:27 • 2540 переглядiв

За їхніми оцінками, юридичний ризик полягає у відсутності гарантій того, що потенційна мирна угода між Україною та росією включатиме виплату москвою репарацій, які могли б покрити західний кредит Києву. Насправді ж йдеться не про справжній кредит, а про "подарунок", і банки розуміють, що їм доведеться повернути основну заставу, що "майже напевно призведе до дефолту".

Як пише видання, сума російських активів, заморожених нині у Великій Британії, становить приблизно 8 млрд фунтів стерлінгів. 

Нагадаємо

12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це усунуло значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.  

Активи рф на 210 млрд євро залишаться замороженими в ЄС до виплати репарацій Україні - Каллас 12.12.25, 22:12 • 1092 перегляди

Віта Зеленецька

Санкції
Війна в Україні
Financial Times
Європейський Союз
Велика Британія
Україна