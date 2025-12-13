Британські банки проти використання заморожених активів рф для України
Київ • УНН
Банки Великої Британії виступають проти використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вони побоюються судових позовів з боку рф та можливих фінансових втрат без державних гарантій.
Деталі
Банки Великої Британії виступають проти використання заблокованих у королівстві російських активів для кредитування України. Фінансово-кредитні установи занепокоєні значними ризиками судових позовів з боку рф.
Зазначається, що Британський уряд не надав банкам гарантій на випадок можливих відповідних дій москви.
Один зі співрозмовників видання пояснив, що влада королівства "створює новий прецедент, адже раніше ніколи не вилучала активи таким чином". Банкіри висловили впевненість, що "росія подасть до суду" у відповідь.
За їхніми оцінками, юридичний ризик полягає у відсутності гарантій того, що потенційна мирна угода між Україною та росією включатиме виплату москвою репарацій, які могли б покрити західний кредит Києву. Насправді ж йдеться не про справжній кредит, а про "подарунок", і банки розуміють, що їм доведеться повернути основну заставу, що "майже напевно призведе до дефолту".
Як пише видання, сума російських активів, заморожених нині у Великій Британії, становить приблизно 8 млрд фунтів стерлінгів.
Нагадаємо
12 грудня 2025 року Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Це усунуло значну перешкоду для використання цих коштів для допомоги Україні в захисті від росії.
