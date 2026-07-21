Британия и Германия разрабатывают ракету для защиты Европы от рф - The Telegraph

Великобритания и Германия вступают в "золотую эру" сотрудничества в сфере обороны, разрабатывая ракету дальнего радиуса действия, предназначенную для защиты Европы от россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает издание, обе стороны сблизились благодаря своему "прямолинейному" подходу к сотрудничеству в сфере обороны, что для немцев является долгожданным отходом от споров и "столкновений эго", которые омрачали их отношения с Францией.

В основе новых отношений лежат два двусторонних договора - "Тринити-Хаус" и "Кенсингтонское соглашение". Эти соглашения открыли путь для целого ряда проектов в Великобритании, реализуемых под руководством немецкой оборонной промышленности.

К ним относятся флот морских дронов, которые будут защищать британские воды от российских диверсантов, проект "Gun Hall" стоимостью 400 млн фунтов стерлингов, направленный на наращивание производства артиллерии, а также новейшая версия "Боксера" от Rheinmetall - пехотная машина для британской армии

В то же время "жемчужиной" вышеупомянутого является ракетная программа DPS, целью которой является создание ракеты, способной уничтожать стратегические цели в россии с расстояния более 1 243 миль.

Программа DPS стоимостью 30 млрд фунтов стерлингов была объявлена как проект под руководством Великобритании с участием 12 союзных стран на саммите НАТО в Анкаре в июле 2026 года, при этом ожидается, что Германия будет играть в ней ведущую роль