Зеленский резко отреагировал на заявление Rheinmetall об украинских производителях дронов

Киев • УНН

 • 5580 просмотра

Президент отметил высокую технологичность украинского ОПК в ответ на критику Армина Паппергера. Результаты работы доказываются на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова гендиректора Rheinmetall об украинских производителях дронов как о «домохозяйках с 3D-принтерами», заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс уже доказывает свою эффективность технологиями и конкретным результатом. Об этом лидер государства сказал 30 марта во время общения с журналистами, передает УНН.

Он иронично заметил, что если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда такой человек может быть и гендиректором Rheinmetall.

Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я приветствую с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс

- сказал Зеленский.

По его словам, сегодня в оборонной сфере решающими являются не риторика, а технологическая способность и практический результат, который Украина демонстрирует ежедневно.

Сегодня конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом. И результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, и на земле, и в небе, и, вы знаете, на море

- подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что украинский ОПК уже занимает заметное место в мире по отдельным направлениям, системам и системному подходу.

Я уверен, что наш ОПК уже занимает место в мире по системам, некоторым нашим системам, системному подходу. Я считаю, что мы такие эксклюзивные, только у нас есть соответствующий опыт

- добавил глава государства.

Несколькими днями ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер раскритиковал украинские БПЛА из-за отсутствия технологических прорывов. Он сравнил их производство с кухней и использованием 3D-принтеров.

