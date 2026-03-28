Це як гратися з “Лего” - глава Rheinmetall висміяв українські технології

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

Армін Паппергер розкритикував українські БПЛА через відсутність технологічних проривів. Він порівняв виробництво з кухнею та використанням 3D-принтерів.

Це як гратися з “Лего” - глава Rheinmetall висміяв українські технології

Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер розкритикував українських виробників дронів, заявивши, що жодного технологічного прориву Україна не досягла. Про це пише журналіст The Atlantic Саймон Шустер, передає УНН.

Деталі

Це як гратися з "Лего". У чому полягає інновація України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони роблять інновації зі своїми маленькими дронами і кажуть: "Вау". І це чудово. Нехай. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall

- сказав Паппергер.

Журналіст вказує, що українські дрони дійсно збираються переважно з імпортних запчастин: роторів, двигунів, камер і чіпів. Більшість цих компонентів надходить із Китаю, де одна компанія виробляє понад 80% малих БПЛА у світі. Але їхня дешевизна - особливо у порівнянні зі складними системами від Lockheed Martin або Rheinmetall - це саме те, що робить їх такими руйнівними.

Також Шустер додав, що Україна зараз виробляє більше дронів, ніж будь-яка демократія у світі, і багаті країни Європи, Азії та Близького Сходу шикуються в чергу, щоб їх купити, але коли він запитав генерального директора Rheinmetall, що це може означати для його бізнес-моделі, він обурився: Хто найбільший виробник дронів в Україні?".

Журналіст перерахував компанії, які відвідав у Києві, на що Паппергер заявив: "Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація".

Нагадаємо

Міноборони Катару та України домовилися про спільні технологічні проєкти та інвестиції. Сторони обмінюватимуться досвідом боротьби з ракетами та БПЛА.

Павло Башинський

