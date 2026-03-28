Это как играть с "Лего" - глава Rheinmetall высмеял украинские технологии

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Армин Паппергер раскритиковал украинские БПЛА из-за отсутствия технологических прорывов. Он сравнил производство с кухней и использованием 3D-принтеров.

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер раскритиковал украинских производителей дронов, заявив, что никакого технологического прорыва Украина не достигла. Об этом пишет журналист The Atlantic Саймон Шустер, передает УНН.

Это как играть с "Лего". В чем заключается инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они делают инновации со своими маленькими дронами и говорят: "Вау". И это прекрасно. Пусть. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall

- сказал Паппергер.

Журналист указывает, что украинские дроны действительно собираются преимущественно из импортных запчастей: роторов, двигателей, камер и чипов. Большинство этих компонентов поступает из Китая, где одна компания производит более 80% малых БПЛА в мире. Но их дешевизна - особенно по сравнению со сложными системами от Lockheed Martin или Rheinmetall - это именно то, что делает их такими разрушительными.

Также Шустер добавил, что Украина сейчас производит больше дронов, чем любая демократия в мире, и богатые страны Европы, Азии и Ближнего Востока выстраиваются в очередь, чтобы их купить, но когда он спросил генерального директора Rheinmetall, что это может означать для его бизнес-модели, он возмутился: "Кто крупнейший производитель дронов в Украине?".

Журналист перечислил компании, которые посетил в Киеве, на что Паппергер заявил: "Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация".

Минобороны Катара и Украины договорились о совместных технологических проектах и инвестициях. Стороны будут обмениваться опытом борьбы с ракетами и БПЛА.

