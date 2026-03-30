$43.840.0450.490.12
Зеленський різко відреагував на заяву Rheinmetall про українських виробників дронів

Президент наголосив на високій технологічності українського ОПК у відповідь на критику Арміна Паппергера. Результати роботи доводяться на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова гендиректора Rheinmetall про українських виробників дронів як про "домогосподарок із 3D-принтерами", заявив, що український оборонно-промисловий комплекс уже доводить свою ефективність технологіями та конкретним результатом. Про це лідер держави сказав 30 березня під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Він іронічно зауважив, що якщо кожна домогосподарка України справді може виробляти дрони, то тоді така людина може бути й гендиректором Rheinmetall.

Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс

- сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні в оборонній сфері вирішальні не риторика, а технологічна спроможність і практичний результат, який Україна демонструє щодня.

Сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом. І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, і на землі, і в небі, і, ви знаєте, на морі

- наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що український ОПК уже посідає помітне місце у світі за окремими напрямами, системами та системним підходом.

Я впевнений, що наш ОПК вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід

- додав глава держави.

Нагадаємо

Кількома днями раніше глава Rheinmetall Армін Паппергер розкритикував українські БПЛА через відсутність технологічних проривів. Він порівняв їх виробництво з кухнею та використанням 3D-принтерів.

Олександра Василенко

