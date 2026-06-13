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В Rheinmetall опасаются выхода Франции из совместного танкового проекта с Германией

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Гендиректор Rheinmetall заявил о риске выхода Франции из проекта MGCS. Париж планирует сократить финансирование программы более чем вдвое.

В Rheinmetall опасаются выхода Франции из совместного танкового проекта с Германией

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер видит риск выхода Франции из совместного танкового проекта с Германией после провала программы истребителей между двумя странами на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg. 

Детали

Хотя еще ничего не решено, "всегда существует риск" выхода Франции из проекта Main Ground Combat System (MGCS), заявил Паппергер в интервью Welt am Sonntag в субботу.

Франция планирует значительно сократить свой бюджет на проект, сказал генеральный директор, добавив, что обсуждается объем "менее половины" предыдущих планов.

"Если у вас меньше денег, вы не станете быстрее, а мы и так очень медленные", – цитируют его слова.

Комментарии Паппергера прозвучали всего через несколько дней после провала престижного проекта Future Combat Air System с Францией из-за разногласий между двумя странами. Германия сейчас ищет новых партнеров для строительства истребителя следующего поколения.

Германия не видит быстрого решения по новым истребителям после провала FCAS13.06.26, 17:55 • 2858 просмотров

Юлия Шрамко

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