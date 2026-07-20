Boeing увеличивает производство компонентов для ракет PAC-3 на фоне роста спроса
Киев • УНН
Boeing увеличил производство головок самонаведения для ракет PAC-3 на 30% в 2025 году, изготовив 650 единиц. В 2026 году компания планирует довести показатель до 850 единиц.
Американская компания Boeing наращивает производство головок самонаведения для ракет-перехватчиков PAC-3, которые используются в зенитных ракетных комплексах Patriot. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам генерального директора Boeing Defense Стива Паркера, в 2025 году компания увеличила производство головок самонаведения на 30%, изготовив 650 единиц. В 2026 году Boeing планирует довести этот показатель до 850, что станет еще одним приростом примерно на 30%.
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Спрос на ракеты вырос после войны с Ираном
По данным Bloomberg, тысячи ракет-перехватчиков были использованы США и их союзниками во время войны с Ираном для отражения атак баллистических ракет. На этом фоне Вашингтон стремится быстро пополнить запасы систем противовоздушной обороны.
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Заключенные в этом году рамочные соглашения предусматривают постепенное увеличение производства ракет PAC-3 до 2 тысяч единиц в год к 2030 году.
Кроме этого, Boeing продолжает расширять свое присутствие в Европе, где страны увеличивают финансирование оборонных программ и стремятся развивать собственные военные возможности. Компания участвует в ряде проектов, в частности предлагает учебный самолет T-7 для Королевских военно-воздушных сил Великобритании, а также продвигает беспилотный боевой самолет MQ-28 Ghost Bat в сотрудничестве с немецким Rheinmetall.
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