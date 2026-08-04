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Rheinmetall представил проект фрегата GMF 140 с 64 ракетами

Киев • УНН

 • 5189 просмотра

Немецкий концерн Rheinmetall представил фрегат нового поколения GMF 140 длиной 140 метров. Корабль имеет системы ПВО, противолодочное оружие и 64 ракеты в вертикальных пусковых установках.

Rheinmetall представил проект фрегата GMF 140 с 64 ракетами

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил фрегат нового поколения GMF 140 длиной 140 метров и водоизмещением более 6000 тонн. Корабль получил системы противовоздушной и противоракетной обороны, противолодочного вооружения и возможность запуска 64 ракет из вертикальных пусковых установок. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

GMF 140 устанавливает новый стандарт живучести и гибкости миссий на мировом рынке фрегатов. С GMF 140, Rheinmetall ориентируется на международные рынки и намерен сначала предложить его в рамках проекта закупок в Северной Америке

- говорится в сообщении.

Немецкий производитель также отметил, что новый фрегат сочетает в себе передовую противовоздушную и баллистическую противоракетную оборону, противолодочную борьбу и возможности удара на большие расстояния.

GMF 140 может отслеживать и обнаруживать самолеты, гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты. Установленные на борту 64 ячейки системы вертикального запуска для ракет различных типов.

GMF 140 был специально разработан для нужд военно-морских сил НАТО и союзников. Его конструкция разработана для стран, которые модернизируют свои флоты в ответ на все более сложные вызовы безопасности в Европе, Северной Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе.

В Rheinmetall также отметили, что фрегат может оснащаться противокорабельными ракетами, торпедами, 127-мм пушкой, лазером и средствами радиоэлектронной борьбы.

Германия планирует сократить расходы на боеприпасы в 2027 году, что может ударить по Rheinmetall - Bloomberg27.07.26, 20:25 • 5757 просмотров

Ольга Розгон

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