Rheinmetall представил проект фрегата GMF 140 с 64 ракетами

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил фрегат нового поколения GMF 140 длиной 140 метров и водоизмещением более 6000 тонн. Корабль получил системы противовоздушной и противоракетной обороны, противолодочного вооружения и возможность запуска 64 ракет из вертикальных пусковых установок. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

GMF 140 устанавливает новый стандарт живучести и гибкости миссий на мировом рынке фрегатов. С GMF 140, Rheinmetall ориентируется на международные рынки и намерен сначала предложить его в рамках проекта закупок в Северной Америке - говорится в сообщении.

Немецкий производитель также отметил, что новый фрегат сочетает в себе передовую противовоздушную и баллистическую противоракетную оборону, противолодочную борьбу и возможности удара на большие расстояния.

GMF 140 может отслеживать и обнаруживать самолеты, гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты. Установленные на борту 64 ячейки системы вертикального запуска для ракет различных типов.

GMF 140 был специально разработан для нужд военно-морских сил НАТО и союзников. Его конструкция разработана для стран, которые модернизируют свои флоты в ответ на все более сложные вызовы безопасности в Европе, Северной Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе.

В Rheinmetall также отметили, что фрегат может оснащаться противокорабельными ракетами, торпедами, 127-мм пушкой, лазером и средствами радиоэлектронной борьбы.

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