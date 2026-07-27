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Германия планирует сократить расходы на боеприпасы в 2027 году, что может ударить по Rheinmetall - Bloomberg

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Германия планирует уменьшить расходы на боеприпасы в 2027 году до 9,6 млрд евро с 11 млрд в 2026 году. Это может усилить трудности для Rheinmetall, акции которой упали более чем на 30% с начала года.

Германия планирует сократить расходы на боеприпасы в 2027 году, что может ударить по Rheinmetall - Bloomberg

Германия планирует сократить расходы на боеприпасы в следующем году в пользу других направлений обороны, что может усилить трудности для одного из крупнейших представителей отрасли — компании Rheinmetall AG. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Проект бюджета на 2027 год, который правительство ещё может изменить, предусматривает расходы на боеприпасы на уровне около 9,6 млрд евро ($10,9 млрд) в 2027 году против 11 млрд евро в 2026 году, согласно копии документа, которую получило Bloomberg. В целом оборонные расходы Германии должны существенно вырасти к 2030 году.

Rheinmetall потеряла расположение инвесторов, а её акции с начала года упали более чем на 30%. Компания, которая традиционно делала ставку на танки и артиллерию, теперь уступает производителям дронов — технологий, которые продемонстрировали свою критическую роль в войнах в Украине и Иране.

Проект документа, который распространяли среди трейдеров и хедж-фондов, добавляет новых сомнений относительно инвестиционной привлекательности традиционных оборонных подрядчиков, даже таких гигантов, как Rheinmetall с рыночной стоимостью 49 млрд евро.

Предварительное распределение средств может усилить текущие дискуссии об изменении приоритетов немецких оборонных расходов, в частности о балансе между традиционным оборудованием, таким как боеприпасы, и направлениями более высокого приоритета

- написали в июле аналитики Mediobanca SpA во главе с Алессандро Поцци.

По данным Bloomberg, индекс европейских оборонных компаний Goldman Sachs почти не изменился с начала года, отставая от роста индекса Euro Stoxx 600 на 9,6%.

Инвесторы опасаются, что прибыли оборонного сектора растут недостаточно быстро, чтобы оправдать высокие оценки компаний, которые повысились на фоне обещаний Европы увеличить расходы на оборону. До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года рыночная капитализация Rheinmetall составляла 4,2 млрд евро.

Согласно предварительному бюджетному документу, около 7,7 млрд евро в 2027 году будет направлено на закупку боеприпасов, ещё 1,9 млрд евро — из специального оборонного фонда.

Эти показатели всё ещё превышают уровень 2025 года, когда страна начала существенно наращивать оборонные возможности и потратила в целом менее 4 млрд евро на закупку боеприпасов.

Представительница Министерства обороны Германии заявила, что не может комментировать отдельные бюджетные статьи до завершения формирования федерального финансового плана. В то же время она добавила, что "закупка боеприпасов является и останется приоритетом".

Дополнение

Rheinmetall, крупнейший в мире производитель артиллерийских снарядов калибра 155 мм, также пострадала из-за неудачного приобретения судостроительной компании, которую купили из-за её позиции вероятного главного подрядчика в проекте немецкого военного корабля F126. Однако в прошлом месяце правительство расторгло сделку по кораблю, что вызвало падение акций Rheinmetall на 19% за один день.

2 июля компания заявила, что оценит влияние отмены контракта на годовой прогноз во время презентации результатов за второй квартал 6 августа. Представитель Rheinmetall не сразу ответил на запрос Bloomberg о комментарии к проекту бюджета.

Кроме того, на прошлой неделе Китай ввёл экспортные ограничения против 14 европейских компаний, среди которых и Rheinmetall, заявив, что это является ответом на санкции Европейского Союза.

Китай в ответ на санкции ЕС ударил экспортными ограничениями, затронуло Rheinmetall24.07.26, 16:00 • 3276 просмотров

Ольга Розгон

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