Втрати росії на фронті в Україні сягнули 940 тисяч військових
Київ • УНН
Сили оборони України за минулу добу ліквідували ще 1180 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила 940 150 військових, інформує Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували ще 1180 російських окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення армія рф втратила понад 940 тисяч військових. Про це інформує УНН із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ).
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 940150 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10676 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9)
- артилерійських систем ‒ 26600 (+70)
- РСЗВ ‒ 1368 (+1)
- засоби ППО ‒ 1139 (+3)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33176 (+111)
- крилаті ракети ‒ 3148 (+3)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45162 (+208)
- спеціальна техніка ‒ 3858 (0)
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