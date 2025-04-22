"Великоднє перемир'я" путіна було лише трюком, щоб заспокоїти Трампа – МЗС Франції

У Франції вважають, що оголошене путіним "Великоднє перемир'я" було лише спробою сподобатися Трампу. росія використала його як маркетинговий хід.

Так зване "Великоднє перемир'я" росії з Україною було "операцією чарівності", щоб сподобатися президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Таку думку висловив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише УНН з посиланням на Politico. Деталі Барро повідомив в інтерв'ю телеканалу FranceInfo, що тимчасове перемир'я, яке російський диктатор володимир путін оголосив у суботу - і в порушенні якого Київ негайно і неодноразово звинувачував москву - було лише для видимості. Великоднє перемир'я, яке він оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованою на те, щоб запобігти нетерпінню і гніву президента Трампа - сказав Барро. Оскільки зусилля Трампа щодо досягнення миру між росією та Україною шляхом переговорів зайшли в глухий кут, президент США дедалі більше розчаровується, доходячи до того, що заявляє, що він "розлючений" на путіна, критикуючи також при цьому президента України Володимира Зеленського. москва відкинула пропозицію України про повне припинення вогню, висунувши довгий список питань і умов, які відкладають його виконання. Також росія неодноразово порушувала узгоджену домовленість не завдавати ударів по українській інфраструктурі протягом 30 днів. Доповнення В міноборони держави-агресора офіційно оголосили про завершення так званого "Великодного перемир’я". Вони звинуватили Україну в нібито порушенні домовленостей і заявили, що ЗСУ нібито завдавали удари артилерією і БпЛА по позиціях російських військ і цивільним об’єктам.