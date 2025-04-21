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Безпілотний літальний апарат

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The Guardian

Ракетний комплекс "Панцир"

Протипіхотна міна

росія оголосила про завершення "Великоднього перемир'я" та відновила удари по Україні

Київ • УНН

 • 544 перегляди

росія офіційно оголосила про завершення "Великоднього перемир'я". Міноборони рф звинуватило Україну в його порушеннях та відновило атаки по позиціях ЗСУ на всіх ділянках фронту.

росія оголосила про завершення "Великоднього перемир'я" та відновила удари по Україні

росіяни офіційно оголосили про завершення так званого "Великодного перемир’я". Про це повідомило міноборони країни-агресора, передає УНН.

Деталі

Окупанти заявили про нібито дотримання з їх боку режиму припинення вогню. Вони звинуватили Україну в нібито порушенні домовленостей і заявили, що ЗСУ нібито наносили удари артилерією і безпілотними літальними апаратами по позиціях російських військ і цивільним об’єктам.

Всього росіяни зафіксували нібито 4900 порушень режиму перемир'я на Донбасі, а також у окупованому Криму, бєлгородській. Брянській та курській областях.

З закінченням дії перемир'я збройні сили російської федерації продовжили проведення так званої "спеціальної військової операції". Окупанти нанесли удари по позиціях Сил оборони України на всіх ділянках фронту – для цього вони використали авіацію, БПЛА, ракетні комплекси, артилерію тощо.

Нагадаємо

Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росіянам потрібна пауза у війні лише як тактичний хід. Вона спрямована на отримання вигідних умов для її продовження.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Збройні сили України
Ракетний комплекс "Панцир"
Україна
Безпілотний літальний апарат
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