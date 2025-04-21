росія оголосила про завершення "Великоднього перемир'я" та відновила удари по Україні

росіяни офіційно оголосили про завершення так званого "Великодного перемир’я". Про це повідомило міноборони країни-агресора, передає УНН.

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Окупанти заявили про нібито дотримання з їх боку режиму припинення вогню. Вони звинуватили Україну в нібито порушенні домовленостей і заявили, що ЗСУ нібито наносили удари артилерією і безпілотними літальними апаратами по позиціях російських військ і цивільним об’єктам.

Всього росіяни зафіксували нібито 4900 порушень режиму перемир'я на Донбасі, а також у окупованому Криму, бєлгородській. Брянській та курській областях.

З закінченням дії перемир'я збройні сили російської федерації продовжили проведення так званої "спеціальної військової операції". Окупанти нанесли удари по позиціях Сил оборони України на всіх ділянках фронту – для цього вони використали авіацію, БПЛА, ракетні комплекси, артилерію тощо.

Нагадаємо

Керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко заявив, що росіянам потрібна пауза у війні лише як тактичний хід. Вона спрямована на отримання вигідних умов для її продовження.