У ЦПД РНБО пояснили, навіщо путіну було потрібне "великоднє перемир'я"

російський диктатор володимир путін вкотре довів через дронові і ракетні атаки, що пауза у війні йому потрібна лише як тактичний хід. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.

путін вкотре довів дронами і ракетами, що будь-які його паузи у війні він робить, бо це тактичний хід, аби отримати вигідні умови для її продовження - пояснив очільник ЦПД.

Нагадаємо

Раніше російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачало зупинку бойових дій на фронті. Воно нібито мало діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню.

Як вказали в одній з бригад, росіяни використали так зване "великоднє перемир’я" для облаштування проходу через водні перешкоди з метою подальшого наступу на позиції Сил оборони України.