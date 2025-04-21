У ЦПД РНБО пояснили, навіщо путіну було потрібне "великоднє перемир'я"
Київ • УНН
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, російські атаки дронами і ракетами свідчать, що будь-які паузи путіна у війні є суто тактичним ходом. Вони спрямовані на отримання вигідних умов для її продовження.
російський диктатор володимир путін вкотре довів через дронові і ракетні атаки, що пауза у війні йому потрібна лише як тактичний хід. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у понеділок у Telegram, пише УНН.
путін вкотре довів дронами і ракетами, що будь-які його паузи у війні він робить, бо це тактичний хід, аби отримати вигідні умови для її продовження
Нагадаємо
Раніше російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачало зупинку бойових дій на фронті. Воно нібито мало діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.
В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню.
Як вказали в одній з бригад, росіяни використали так зване "великоднє перемир’я" для облаштування проходу через водні перешкоди з метою подальшого наступу на позиції Сил оборони України.