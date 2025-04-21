В ЦПД СНБО объяснили, зачем путину было нужно "пасхальное перемирие"

российский диктатор владимир путин в очередной раз доказал посредством дроновых и ракетных атак, что пауза в войне нужна ему лишь как тактический ход. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в понедельник в Telegram, пишет УНН.

путин в очередной раз доказал дронами и ракетами, что любые его паузы в войне он делает, потому что это тактический ход, чтобы получить выгодные условия для ее продолжения - пояснил глава ЦПД.

Напомним

Ранее российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальное перемирие", которое предусматривало остановку боевых действий на фронте. Оно якобы должно было действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что так называемое "пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины относительно прекращения огня.

Как указали в одной из бригад, россияне использовали так называемое "пасхальное перемирие" для обустройства прохода через водные преграды с целью дальнейшего наступления на позиции Сил обороны Украины.