россия объявила о завершении "Пасхального перемирия" и возобновила удары по Украине
Киев • УНН
россия официально объявила о завершении "Пасхального перемирия". Минобороны РФ обвинило Украину в его нарушениях и возобновило атаки по позициям ВСУ на всех участках фронта.
россияне официально объявили о завершении так называемого "Пасхального перемирия". Об этом сообщило минобороны страны-агрессора, передает УНН.
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Оккупанты заявили о якобы соблюдении с их стороны режима прекращения огня. Они обвинили Украину в якобы нарушении договоренностей и заявили, что ВСУ якобы наносили удары артиллерией и беспилотными летательными аппаратами по позициям российских войск и гражданским объектам.
Всего россияне зафиксировали якобы 4900 нарушений режима перемирия на Донбассе, а также в оккупированном Крыму, белгородской. Брянской и курской областях.
С окончанием действия перемирия вооруженные силы российской федерации продолжили проведение так называемой "специальной военной операции". Оккупанты нанесли удары по позициям Сил обороны Украины на всех участках фронта – для этого они использовали авиацию, БПЛА, ракетные комплексы, артиллерию и т.д.
Напомним
Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россиянам нужна пауза в войне только как тактический ход. Она направлена на получение выгодных условий для ее продолжения.