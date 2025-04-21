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Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

россия объявила о завершении "Пасхального перемирия" и возобновила удары по Украине

Киев • УНН

 • 80 просмотра

россия официально объявила о завершении "Пасхального перемирия". Минобороны РФ обвинило Украину в его нарушениях и возобновило атаки по позициям ВСУ на всех участках фронта.

россия объявила о завершении "Пасхального перемирия" и возобновила удары по Украине

россияне официально объявили о завершении так называемого "Пасхального перемирия". Об этом сообщило минобороны страны-агрессора, передает УНН.

Подробности

Оккупанты заявили о якобы соблюдении с их стороны режима прекращения огня. Они обвинили Украину в якобы нарушении договоренностей и заявили, что ВСУ якобы наносили удары артиллерией и беспилотными летательными аппаратами по позициям российских войск и гражданским объектам.

Всего россияне зафиксировали якобы 4900 нарушений режима перемирия на Донбассе, а также в оккупированном Крыму, белгородской. Брянской и курской областях.

С окончанием действия перемирия вооруженные силы российской федерации продолжили проведение так называемой "специальной военной операции". Оккупанты нанесли удары по позициям Сил обороны Украины на всех участках фронта – для этого они использовали авиацию, БПЛА, ракетные комплексы, артиллерию и т.д.

Напомним

Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россиянам нужна пауза в войне только как тактический ход. Она направлена на получение выгодных условий для ее продолжения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Вооруженные силы Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Украина
Беспилотный летательный аппарат
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