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"Пасхальное перемирие" путина было всего лишь трюком, чтобы успокоить Трампа – МИД Франции

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Во Франции считают, что объявленное путиным "Пасхальное перемирие" было лишь попыткой понравиться Трампу. россия использовала его как маркетинговый ход.

"Пасхальное перемирие" путина было всего лишь трюком, чтобы успокоить Трампа – МИД Франции

Так называемое "Пасхальное перемирие" россии с Украиной было "операцией обаяния", чтобы понравиться президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Такое мнение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Барро сообщил в интервью телеканалу FranceInfo, что временное перемирие, которое российский диктатор владимир путин объявил в субботу - и в нарушении которого Киев немедленно и неоднократно обвинял москву - было лишь для видимости.

Пасхальное перемирие, которое он объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы предотвратить нетерпение и гнев президента Трампа

- сказал Барро.

Поскольку усилия Трампа по достижению мира между россией и Украиной путем переговоров зашли в тупик, президент США все больше разочаровывается, доходя до того, что заявляет, что он "взбешен" на путина, критикуя также при этом президента Украины Владимира Зеленского.

москва отвергла предложение Украины о полном прекращении огня, выдвинув длинный список вопросов и условий, которые откладывают его выполнение.

Также россия неоднократно нарушала согласованную договоренность не наносить ударов по украинской инфраструктуре в течение 30 дней.

Дополнение

В минобороны государства-агрессора официально объявили о завершении так называемого "Пасхального перемирия". Они обвинили Украину в якобы нарушении договоренностей и заявили, что ВСУ якобы наносили удары артиллерией и БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам.

Павел Зинченко

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