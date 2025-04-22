"Пасхальное перемирие" путина было всего лишь трюком, чтобы успокоить Трампа – МИД Франции

Так называемое "Пасхальное перемирие" россии с Украиной было "операцией обаяния", чтобы понравиться президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Такое мнение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Барро сообщил в интервью телеканалу FranceInfo, что временное перемирие, которое российский диктатор владимир путин объявил в субботу - и в нарушении которого Киев немедленно и неоднократно обвинял москву - было лишь для видимости.

Пасхальное перемирие, которое он объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией обаяния, направленной на то, чтобы предотвратить нетерпение и гнев президента Трампа - сказал Барро.

Поскольку усилия Трампа по достижению мира между россией и Украиной путем переговоров зашли в тупик, президент США все больше разочаровывается, доходя до того, что заявляет, что он "взбешен" на путина, критикуя также при этом президента Украины Владимира Зеленского.

москва отвергла предложение Украины о полном прекращении огня, выдвинув длинный список вопросов и условий, которые откладывают его выполнение.

Также россия неоднократно нарушала согласованную договоренность не наносить ударов по украинской инфраструктуре в течение 30 дней.

Дополнение

В минобороны государства-агрессора официально объявили о завершении так называемого "Пасхального перемирия". Они обвинили Украину в якобы нарушении договоренностей и заявили, что ВСУ якобы наносили удары артиллерией и БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам.