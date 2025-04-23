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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

У США есть инструменты для давления на россию, их еще не использовали – Кая Каллас

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Верховная представительница ЕС Кая Каллас заявила, что у США еще есть рычаги влияния на россию. Она призвала Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении москвы.

У США есть инструменты для давления на россию, их еще не использовали – Кая Каллас

У Соединенных Штатов Америки еще есть инструменты для того, чтобы давить на Россию. Вашингтон не исчерпал для этого свои возможности. Об этом заявила верховная представительница Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики Кая Каллас, информирует УНН со ссылкой на AFP.

Они не соблюдали перемирие. Это очевидно: Россия играет в игры, тянет время и на самом деле не хочет мира

- подчеркнула Каллас.

"Они считают, что время играет на их пользу, поэтому не демонстрируют ни добрых намерений, ни доброй воли", - добавила она.

По словам верховной представительницы ЕС, Киев и его европейские союзники надеются, что Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении Москвы, прежде чем отказаться от мирных переговоров.

У них есть инструменты для давления на Россию. Они еще не использовали их

- отметила она

На прошлой неделе президент Дональд Трамп пригрозил прекратить попытки остановить войну в Украине, если Москва и Киев не продемонстрируют быстрого прогресса.

Впоследствии Трамп выразил надежду на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной "на этой неделе" и пообещал "большие бизнес-возможности из США" для обеих сторон, если будет подписано прекращение огня.

В своем интервью AFP Каллас выразила опасения, что Трамп может отказаться от войны в Украине, но при этом по-прежнему стремится к "договоренностям и ведению бизнеса в обычном режиме" с Москвой.

В итоге верховная представительница ЕС добавила, что для Соединенных Штатов было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского региона Крым как российскую территорию в рамках любого соглашения.

"Тогда Россия, очевидно, получит то, чего хочет", - сказала она.

Напомним

19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.  

Во Франции считают, что объявленное Путиным "Пасхальное перемирие" было лишь попыткой понравиться Трампу. Россия использовала его как маркетинговый ход.

СНБО заявил, что Россия использовала объявленное "пасхальное перемирие" Путина для подтягивания резервов и техники, готовясь к будущим штурмам. На основных участках фронта бои не прекращались, интенсивность уже вернулась к прежнему уровню.

путин готов остановить войну в Украине по текущей линии фронта – FT22.04.25, 20:45 • 2792 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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