росія використала "перемир’я", щоб підтягнути свої резерви - ЦПД РНБО

Оголошене російським диктатором володимиром путіним так зване "пасхальне перемир’я", окупанти використали , щоб підтягнути резерви та техніку для майбутніх штурмових дій. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Все дуже чітко розписував і озвучував Президент України Володимир Зеленський. Відповідно на основних ділянках фронту ворог не припиняв обстріли, не припиняв атаки FPV-дронами, і навіть проводив штурмові дії. Були ділянки фронту, де падало менше КАБів, але дуже швидко вогонь КАБами був відновлений після 12 ночі. Вже сьогодні бої йдуть вже з такою інтенсивністю, яким вони були до так званого перемир’я, яке оголосив путін. У цьому був також задум росіян - там, де знижувалася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, підтягнути техніку для майбутніх штурмових дій. Як у випадку АТО, Мінським процесом росія дотримується цієї ж тактики, використовуючи будь-які паузи, які сама оголошує, для воєнних дій на напрямках для подальших агресивних дій", - сказав Коваленко.

Він також наголосив, що російська пропаганда та дипломатія традиційно намагається обманути Захід, звинувачуючи Україну в порушеннях режиму припинення вогню.

"Їхня пропаганда, їхні дипломати намагалися казати, що вони хочуть миру, а Україна не хоче. Україна щось там порушує, а вони не порушують. Тобто це традиційна така річ, яка з 2014 року, і загалом російська система і режим путіна не змінюють своїх підходів у дипломатії. Лише у Мінському процесі вони європейців намагалися обдурити, а тепер - американську сторону", - додав Коваленко.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявляв, що росія не хоче мати репутацію країни-агресора та прагне зняти з себе відповідальність за початок війни в Україні, зокрема, вигадуючи "перемирʼя" на релігійні свята.