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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт
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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

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росія використала "перемир’я", щоб підтягнути свої резерви - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

РНБО заявила, що росія використала оголошене "пасхальне перемир'я" путіна для підтягування резервів та техніки, готуючись до майбутніх штурмів. На основних ділянках фронту бої не припинялися, інтенсивність вже повернулася до попереднього рівня.

росія використала "перемир’я", щоб підтягнути свої резерви - ЦПД РНБО

Оголошене російським диктатором володимиром путіним так зване "пасхальне перемир’я", окупанти використали , щоб підтягнути резерви та техніку для майбутніх штурмових дій. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Все дуже чітко розписував і озвучував Президент України Володимир Зеленський. Відповідно на основних ділянках фронту ворог не припиняв обстріли, не припиняв атаки FPV-дронами, і навіть проводив штурмові дії. Були ділянки фронту, де падало менше КАБів, але дуже швидко вогонь КАБами був відновлений після 12 ночі. Вже сьогодні бої йдуть вже з такою інтенсивністю, яким вони були до так званого перемир’я, яке оголосив путін. У цьому був також задум росіян - там, де знижувалася інтенсивність, вони намагалися підтягнути резерви, підтягнути техніку для майбутніх штурмових дій. Як у випадку АТО, Мінським процесом росія дотримується цієї ж тактики, використовуючи будь-які паузи, які сама оголошує, для воєнних дій на напрямках для подальших агресивних дій", - сказав Коваленко.

Він також наголосив, що російська пропаганда та дипломатія традиційно намагається обманути Захід, звинувачуючи Україну в порушеннях режиму припинення вогню.

"Їхня пропаганда, їхні дипломати намагалися казати, що вони хочуть миру, а Україна не хоче. Україна щось там порушує, а вони не порушують. Тобто це традиційна така річ, яка з 2014 року, і загалом російська система і режим путіна не змінюють своїх підходів у дипломатії. Лише у Мінському процесі вони європейців намагалися обдурити, а тепер - американську сторону", - додав Коваленко.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявляв, що росія не хоче мати репутацію країни-агресора та прагне зняти з себе відповідальність за початок війни в Україні, зокрема, вигадуючи "перемирʼя" на релігійні свята.

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