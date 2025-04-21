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росія намагається рятувати свою репутацію, вигадуючи "перемир’я" - радник керівника ОП

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Радник керівника ОП Сергій Лещенко заявив, що росія вигадує "перемир'я" на релігійні свята, і це робиться, щоб уникнути репутації агресора та зняти відповідальність за війну.

росія намагається рятувати свою репутацію, вигадуючи "перемир’я" - радник керівника ОП

росія не хоче мати репутацію країни-агресора та прагне зняти з себе відповідальність за початок війни в Україні, зокрема, вигадуючи "перемирʼя" на релігійні свята. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Тобто, вони не хочуть з цією репутацією (агресора - ред.) жити, не хочуть виглядати тими, хто цю війну розпочав. У них же постійно є відповіді на питання, хто вбиває мирних людей - "це українці самі обстрілюють себе", -зазначив Лещенко.

"Вони в будь-який спосіб намагаються зняти з себе відповідальність, і такими заявами про якісь короткі перемирʼя теж от намагаються ще привʼязати до якихось релігійних свят, щоб придати своїй війні якесь сакральне значення, значення ледь не хрестового походу проти своїх же братів православних. Ну, це повна маячня і нісенітниця, але якось за рахунок цього пропагандистського вінегрету вони це намагаються просувати в медіа. Деякі країни це клюють, деяким, звичайно, огидно це все чути, але всередині росії цей консенсус є, вони його тримають. А це для путіна головне - мати єдність своєї підконтрольної території навколо своєї політики", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо 

Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначав, що російські атаки дронами і ракетами свідчать, що будь-які паузи путіна у війні є суто тактичним ходом. Вони спрямовані на отримання вигідних умов для її продовження.

Аліна Волянська

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