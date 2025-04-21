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россия пытается спасти свою репутацию, выдумывая "перемирие" - советник руководителя ОП

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Советник руководителя ОП Сергей Лещенко заявил, что россия выдумывает "перемирие" на религиозные праздники, и это делается, чтобы избежать репутации агрессора и снять ответственность за войну.

россия пытается спасти свою репутацию, выдумывая "перемирие" - советник руководителя ОП

россия не хочет иметь репутацию страны-агрессора и стремится снять с себя ответственность за начало войны в Украине, в частности, выдумывая "перемирие" на религиозные праздники. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"То есть, они не хотят с этой репутацией (агрессора - ред.) жить, не хотят выглядеть теми, кто эту войну начал. У них же постоянно есть ответы на вопрос, кто убивает мирных людей - "это украинцы сами обстреливают себя", -отметил Лещенко.

"Они любым способом пытаются снять с себя ответственность, и такими заявлениями о каких-то коротких перемириях тоже вот пытаются еще привязать к каким-то религиозным праздникам, чтобы придать своей войне какое-то сакральное значение, значение едва ли не крестового похода против своих же братьев православных. Ну, это полная чушь и бессмыслица, но как-то за счет этого пропагандистского винегрета они это пытаются продвигать в медиа. Некоторые страны на это клюют, некоторым, конечно, противно это все слышать, но внутри россии этот консенсус есть, они его держат. А это для путина главное - иметь единство своей подконтрольной территории вокруг своей политики", - добавил советник главы ОП.

Напомним 

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечал, что российские атаки дронами и ракетами свидетельствуют, что любые паузы путина в войне являются сугубо тактическим ходом. Они направлены на получение выгодных условий для ее продолжения.

Алина Волянская

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