россия использовала "перемирие", чтобы подтянуть свои резервы - ЦПД СНБО

$41.400.01
47.030.02
ukenru
В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы
Эксклюзив
12:22 • 4118 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

10:05 • 33513 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 31205 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 41810 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
21 апреля, 06:59 • 28531 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
21 апреля, 05:47 • 54139 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

21 апреля, 03:08 • 39210 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 52423 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 32664 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 36385 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
2м/с
30%
748 мм
Популярные новости

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 28674 просмотра

Умер Папа Франциск

07:57 • 24480 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19305 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 13718 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 25258 просмотра
публикации

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 1072 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 33513 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 41810 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

21 апреля, 05:47 • 54139 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 56499 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Украли украшения на €10 млн: "грабители-дедушки" Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 236 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 904 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 14160 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 19794 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 13122 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Хранитель

Facebook

ТикТок

россия использовала "перемирие", чтобы подтянуть свои резервы - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 924 просмотра

СНБО заявила, что россия использовала объявленное "пасхальное перемирие" путина для подтягивания резервов и техники, готовясь к будущим штурмам. На основных участках фронта бои не прекращались, интенсивность уже вернулась к прежнему уровню.

россия использовала "перемирие", чтобы подтянуть свои резервы - ЦПД СНБО

Так называемое "пасхальное перемирие", объявленное российским диктатором владимиром путиным, оккупанты использовали, чтобы подтянуть резервы и технику для будущих штурмовых действий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Все очень четко расписывал и озвучивал Президент Украины Владимир Зеленский. Соответственно на основных участках фронта враг не прекращал обстрелы, не прекращал атаки FPV-дронами, и даже проводил штурмовые действия. Были участки фронта, где падало меньше КАБов, но очень быстро огонь КАБами был возобновлен после 12 ночи. Уже сегодня бои идут уже с такой интенсивностью, какой они были до так называемого перемирия, которое объявил путин. В этом был также замысел россиян - там, где снижалась интенсивность, они пытались подтянуть резервы, подтянуть технику для будущих штурмовых действий. Как в случае АТО, Минским процессом россия придерживается этой же тактики, используя любые паузы, которые сама объявляет, для военных действий на направлениях для дальнейших агрессивных действий", - сказал Коваленко.

Он также отметил, что российская пропаганда и дипломатия традиционно пытается обмануть Запад, обвиняя Украину в нарушениях режима прекращения огня.

"Их пропаганда, их дипломаты пытались говорить, что они хотят мира, а Украина не хочет. Украина что-то там нарушает, а они не нарушают. То есть это традиционная такая вещь, которая с 2014 года, и в целом российская система и режим путина не меняют своих подходов в дипломатии. Только в Минском процессе они европейцев пытались обмануть, а теперь - американскую сторону", - добавил Коваленко.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявлял, что россия не хочет иметь репутацию страны-агрессора и стремится снять с себя ответственность за начало войны в Украине, в частности, выдумывая "перемирие" на религиозные праздники.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Brent
$66.46
Bitcoin
$86,973.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,415.96
Ethereum
$1,627.34