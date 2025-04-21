россия использовала "перемирие", чтобы подтянуть свои резервы - ЦПД СНБО

Так называемое "пасхальное перемирие", объявленное российским диктатором владимиром путиным, оккупанты использовали, чтобы подтянуть резервы и технику для будущих штурмовых действий. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Все очень четко расписывал и озвучивал Президент Украины Владимир Зеленский. Соответственно на основных участках фронта враг не прекращал обстрелы, не прекращал атаки FPV-дронами, и даже проводил штурмовые действия. Были участки фронта, где падало меньше КАБов, но очень быстро огонь КАБами был возобновлен после 12 ночи. Уже сегодня бои идут уже с такой интенсивностью, какой они были до так называемого перемирия, которое объявил путин. В этом был также замысел россиян - там, где снижалась интенсивность, они пытались подтянуть резервы, подтянуть технику для будущих штурмовых действий. Как в случае АТО, Минским процессом россия придерживается этой же тактики, используя любые паузы, которые сама объявляет, для военных действий на направлениях для дальнейших агрессивных действий", - сказал Коваленко.

Он также отметил, что российская пропаганда и дипломатия традиционно пытается обмануть Запад, обвиняя Украину в нарушениях режима прекращения огня.

"Их пропаганда, их дипломаты пытались говорить, что они хотят мира, а Украина не хочет. Украина что-то там нарушает, а они не нарушают. То есть это традиционная такая вещь, которая с 2014 года, и в целом российская система и режим путина не меняют своих подходов в дипломатии. Только в Минском процессе они европейцев пытались обмануть, а теперь - американскую сторону", - добавил Коваленко.

Напомним

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявлял, что россия не хочет иметь репутацию страны-агрессора и стремится снять с себя ответственность за начало войны в Украине, в частности, выдумывая "перемирие" на религиозные праздники.