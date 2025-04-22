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путін заговорив про переговори з Україною щодо припинення ударів по цивільним об'єктам: пєсков розповів деталі

Київ • УНН

 • 914 перегляди

пєсков заявив, що путін пропонує Україні двосторонні переговори щодо припинення ударів по цивільних об'єктах. Він додав, що диктатор нібито готовий до прямих переговорів.

путін заговорив про переговори з Україною щодо припинення ударів по цивільним об'єктам: пєсков розповів деталі

російський диктатор володимир путін вважає, що варто провести двосторонні переговори між рф та Україною щодо припинення ударів по цивільних об’єктах. Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

президент (володимир путін - ред) сказав, що варто подумати над ідеєю про припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Було уточнено, що йдеться про переговори у двосторонньому форматі з Україною. Але росія неодноразово говорила про те, що такі переговори неможливі, тому що в Україні вони формально заборонені 

- заявив пєсков.

Він заявив, що Україна буцімто має прибрати перешкоди на шляху до контактів між нею і росією. Він додав, що російських диктатор путін нібито готовий до прямих переговорів.

Вона (Україна – ред.) зробила пропозицію не завдавати ударів. Цю ідею варто обговорити з урахуванням досвіду Великоднього перемир’я. президент (володимир путін – ред.) пояснив складність цієї теми. Якщо говорити про цивільні об’єкти, то треба диференціювати, в яких випадках ці об’єкти можуть бути мішенями, а в яких ні 

- заявив пєсков.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що так зване "Великоднє перемир'я" росії з Україною було "операцією чарівності" з боку путіна, щоб сподобатися президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

У міноборони держави-агресора офіційно оголосили про завершення так званого "Великодного перемир’я". Вони звинуватили Україну в нібито порушенні домовленостей і заявили, що ЗСУ нібито завдавали удари артилерією і БпЛА по позиціях російських військ і цивільним об’єктам.

Павло Зінченко

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