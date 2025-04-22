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путин заговорил о переговорах с Украиной по прекращению ударов по гражданским объектам: песков рассказал детали

Киев • УНН

 • 804 просмотра

песков заявил, что путин предлагает Украине двусторонние переговоры о прекращении ударов по гражданским объектам. Он добавил, что диктатор якобы готов к прямым переговорам.

путин заговорил о переговорах с Украиной по прекращению ударов по гражданским объектам: песков рассказал детали

российский диктатор владимир путин считает, что следует провести двусторонние переговоры между рф и Украиной о прекращении ударов по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

президент (владимир путин - ред) сказал, что следует подумать над идеей о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Было уточнено, что речь идет о переговорах в двустороннем формате с Украиной. Но россия неоднократно говорила о том, что такие переговоры невозможны, потому что в Украине они формально запрещены 

- заявил песков.

Он заявил, что Украина якобы должна убрать препятствия на пути к контактам между ней и россией. Он добавил, что российский диктатор путин якобы готов к прямым переговорам.

Она (Украина – ред.) сделала предложение не наносить удары. Эту идею следует обсудить с учетом опыта Пасхального перемирия. президент (владимир путин – ред.) объяснил сложность этой темы. Если говорить о гражданских объектах, то надо дифференцировать, в каких случаях эти объекты могут быть мишенями, а в каких нет 

- заявил песков.

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что так называемое "Пасхальное перемирие" россии с Украиной было "операцией обаяния" со стороны путина, чтобы понравиться президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

В минобороны государства-агрессора официально объявили о завершении так называемого "Пасхального перемирия". Они обвинили Украину в якобы нарушении договоренностей и заявили, что ВСУ якобы наносили удары артиллерией и БпЛА по позициям российских войск и гражданским объектам.

Павел Зинченко

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