В среду, 23 апреля Соединенные Штаты Америки представят на встрече в британской столице план по урегулированию в Украине, состоящий из семи пунктов, который будет включать предложение признать Крым российским, снять с рф американские санкции и не будет содержать четких гарантий безопасности для Киева. Об этом информирует издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что первый и второй пункты плана предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и россией.

Третий пункт касается отказа Украины от членства в НАТО, хотя страна будет иметь право претендовать на вступление в Европейский Союз.

Четвертый пункт касается территории, поскольку Америка предлагает де-юре признать суверенитет россии над Крымом, регионом Украины, который путин незаконно аннексировал в 2014 году.

Согласно шестому пункту, Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых, которое предоставит американским компаниям доступ к природным ресурсам страны.

В седьмом пункте прописана возможность установления новых отношений между москвой и Вашингтоном, включая снятие всех американских санкций и начало сотрудничества двух стран в области энергетики.

Как пишет The Daily Telegraph, Генерал Кит Келлог, спецпредставитель США, надеется получить согласие Украины на этот план в среду. Его коллега Стив Виткофф затем отправится в москву и представит план владимиру путину.

Чиновники в Киеве сообщили The Telegraph, что они скептически относятся к прогрессу в мирном соглашении - говорится в заметке издания.

Кроме того, по данным издания, путин также может не захотеть отказаться даже от ограниченной украинской территории, которую предлагают Соединенные Штаты Америки.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участия в лондонских переговорах по российско-украинской войне. США представит спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с россией в любом формате после прекращения огня.

песков заявил, что путин предлагает Украине двусторонние переговоры о прекращении ударов по гражданским объектам. Он добавил, что диктатор якобы готов к прямым переговорам.

Украина никогда не признает юридически оккупацию Крыма, поскольку это противоречит Конституции Украины. Зеленский подчеркнул, что Крым является территорией Украины.

путин предложил Трампу остановить вторжение в Украину по текущей линии фронта. россия также отклонила некоторые предложения США, включая военное присутствие стран НАТО в Украине.

дмитрий песков отреагировал на статью Financial Times о том, что путин предложил остановить войну в Украине по текущей линии фронта, назвав это фейком. Он призвал слушать только первоисточники.

Киев готовится ответить на план президента США Дональда Трампа по прекращению "конфликта" в Украине.

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