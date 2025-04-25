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Велика Британія все ще може направити війська до України - британський міністр

Київ • УНН

 • 3486 перегляди

Британський міністр Стів Рід заявив, що всі варіанти залишаються на столі, включно з відправкою військ в Україну. Рішення ще не ухвалено, але переговори тривають.

Велика Британія все ще може направити війська до України - британський міністр

Британський міністр Стів Рід відкинув припущення, що Велика Британія збирається відмовитися від планів відправлення британських військ до України у складі миротворчих сил, пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Контекст

У повідомленні The Times у п'ятницю йшлося про те, що Велика Британія, швидше за все, відмовиться від ідеї відправлення військ на землі, оскільки ризики були пораховані "надто високими", з посиланням на джерело, яке бере участь у переговорах "коаліції охочих".

Натомість Велика Британія та її союзники, як повідомлялося, зосередять зусилля на переозброєнні України та на наданні повітряної та морської підтримки.

Британія може скасувати плани відправки військ в Україну - The Times24.04.25, 22:18 • 10665 переглядiв

Що кажуть у британському уряді

Стів Рід, міністр охорони навколишнього середовища Великої Британії, сказав, що "всі варіанти залишаються на столі".

На запитання, чи уряд має намір відправити британські війська, він сказав Sky News: "Ці переговори все ще ведуться. Поки що жодних рішень не ухвалено, але всі варіанти залишаються на столі, будь то суша, повітря чи море".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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