Великобритания все еще может направить войска в Украину – британский министр

Британский министр Стив Рид отверг предположение, что Великобритания собирается отказаться от планов отправки британских войск в Украину в составе миротворческих сил, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Контекст

В сообщении The Times в пятницу говорилось, что Великобритания, скорее всего, откажется от идеи отправки войск на земле, поскольку риски были сочтены "слишком высокими", со ссылкой на источник, участвующий в переговорах "коалиции желающих".

Вместо этого Великобритания и ее союзники, как сообщалось, сосредоточат усилия на перевооружении Украины и на предоставлении воздушной и морской поддержки.

Британия может отменить планы отправки войск в Украину – The Times

Что говорят в британском правительстве

Стив Рид, министр охраны окружающей среды Великобритании, сказал, что "все варианты остаются на столе".

На вопрос, намерен ли правительство отправить британские войска, он сказал Sky News: "Эти переговоры все еще ведутся. Пока что никаких решений не принято, но все варианты остаются на столе, будь то суша, воздух или море".