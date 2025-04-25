Великобритания все еще может направить войска в Украину – британский министр
Киев • УНН
Британский министр Стив Рид заявил, что все варианты остаются на столе, включая отправку войск в Украину. Решение еще не принято, но переговоры продолжаются.
Британский министр Стив Рид отверг предположение, что Великобритания собирается отказаться от планов отправки британских войск в Украину в составе миротворческих сил, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.
Контекст
В сообщении The Times в пятницу говорилось, что Великобритания, скорее всего, откажется от идеи отправки войск на земле, поскольку риски были сочтены "слишком высокими", со ссылкой на источник, участвующий в переговорах "коалиции желающих".
Вместо этого Великобритания и ее союзники, как сообщалось, сосредоточат усилия на перевооружении Украины и на предоставлении воздушной и морской поддержки.
Британия может отменить планы отправки войск в Украину – The Times24.04.25, 22:18 • 10662 просмотра
Что говорят в британском правительстве
Стив Рид, министр охраны окружающей среды Великобритании, сказал, что "все варианты остаются на столе".
На вопрос, намерен ли правительство отправить британские войска, он сказал Sky News: "Эти переговоры все еще ведутся. Пока что никаких решений не принято, но все варианты остаются на столе, будь то суша, воздух или море".