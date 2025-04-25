Великобритания все еще может направить войска в Украину – британский министр

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ
09:10 • 6668 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
07:40 • 15137 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

05:56 • 41075 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 43006 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 82354 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 79820 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 92384 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 179560 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 186643 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 278472 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+23°
2м/с
43%
746 мм
Популярные новости

США показали Украине и рф "финишную прямую" для окончания войны - Рубио

25 апреля, 00:35 • 23473 просмотра

Враг оккупировал Калиновое в Донецкой области - DeepState

25 апреля, 01:15 • 27598 просмотра

В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

25 апреля, 02:50 • 33255 просмотра

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

04:58 • 28823 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 17935 просмотра
публикации

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

05:56 • 41117 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 110880 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 278483 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 168497 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 220500 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стив Уиткофф

Кир Стармер

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 18660 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 32231 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 40023 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 71860 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 101393 просмотра
Актуальное

Евро

Шахед-136

Доллар США

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Великобритания все еще может направить войска в Украину – британский министр

Киев • УНН

 • 3370 просмотра

Британский министр Стив Рид заявил, что все варианты остаются на столе, включая отправку войск в Украину. Решение еще не принято, но переговоры продолжаются.

Великобритания все еще может направить войска в Украину – британский министр

Британский министр Стив Рид отверг предположение, что Великобритания собирается отказаться от планов отправки британских войск в Украину в составе миротворческих сил, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Контекст

В сообщении The Times в пятницу говорилось, что Великобритания, скорее всего, откажется от идеи отправки войск на земле, поскольку риски были сочтены "слишком высокими", со ссылкой на источник, участвующий в переговорах "коалиции желающих".

Вместо этого Великобритания и ее союзники, как сообщалось, сосредоточат усилия на перевооружении Украины и на предоставлении воздушной и морской поддержки.

Британия может отменить планы отправки войск в Украину – The Times24.04.25, 22:18 • 10662 просмотра

Что говорят в британском правительстве

Стив Рид, министр охраны окружающей среды Великобритании, сказал, что "все варианты остаются на столе".

На вопрос, намерен ли правительство отправить британские войска, он сказал Sky News: "Эти переговоры все еще ведутся. Пока что никаких решений не принято, но все варианты остаются на столе, будь то суша, воздух или море".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Великобритания
Украина
Brent
$66.50
Bitcoin
$93,679.30
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,314.21
Ethereum
$1,775.14