Українська влада звернеться до партнерів, які досі не виконали домовленості щодо підтримки протиповітряної оборони. Міністерства закордонних справ та оборони мають провести відповідні переговори, а ввечері президент очікує доповідь про терміни постачання ракет-перехоплювачів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Провів зараз селектор з усіма, хто займається комунікацією з партнерами щодо протиповітряної оборони. Були конкретні домовленості. Частину з них виконали - я хочу подякувати Норвегії, - але є ті, які досі в процесі виконання. МЗС України, Міністерство оборони, інші визначені посадовці сьогодні мають звʼязатися з тими, хто поки не реалізував свій пакет підтримки. Я очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну. Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють - заявив президент.

Крім того, за його словами, було також детально обговорено ситуацію в тих районах Дніпра та області, де найближчими днями були особливо серйозні проблеми з електрикою передусім і з водою.

У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей. Була розмова по ситуації в Запоріжжі, також яка у нас зараз ситуація в Херсоні. Ми готуємось і до зустрічей з партнерами на наступному тижні. Ми розраховуємо, що зможемо посилити наші позиції - додав Володимир Зеленський.

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