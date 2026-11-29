Зеленський обговорив із посадовцями постачання ракет для ППО та ситуацію в енергетиці
Київ • УНН
МЗС і Міноборони проведуть переговори з партнерами, які затримують допомогу ППО. Зеленський очікує ввечері доповідь про ракети-перехоплювачі.
Українська влада звернеться до партнерів, які досі не виконали домовленості щодо підтримки протиповітряної оборони. Міністерства закордонних справ та оборони мають провести відповідні переговори, а ввечері президент очікує доповідь про терміни постачання ракет-перехоплювачів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Провів зараз селектор з усіма, хто займається комунікацією з партнерами щодо протиповітряної оборони. Були конкретні домовленості. Частину з них виконали - я хочу подякувати Норвегії, - але є ті, які досі в процесі виконання. МЗС України, Міністерство оборони, інші визначені посадовці сьогодні мають звʼязатися з тими, хто поки не реалізував свій пакет підтримки. Я очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну. Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Я хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють
Крім того, за його словами, було також детально обговорено ситуацію в тих районах Дніпра та області, де найближчими днями були особливо серйозні проблеми з електрикою передусім і з водою.
У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей. Була розмова по ситуації в Запоріжжі, також яка у нас зараз ситуація в Херсоні. Ми готуємось і до зустрічей з партнерами на наступному тижні. Ми розраховуємо, що зможемо посилити наші позиції
Нагадаємо
Уночі росія запустила по Україні 140 ударних дронів із різних напрямків. ППО збила або подавила 101 БПЛА, зафіксовано влучання на 27 локаціях.