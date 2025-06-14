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ISW: Зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю по Ірану збільшують можливості рф вести тривалу війну проти України

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Ціни на нафту Brent зросли після ізраїльських ударів по Ірану. Це може збільшити доходи рф та підтримати її військові дії в Україні.

ISW: Зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю по Ірану збільшують можливості рф вести тривалу війну проти України

Зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи росії від продажу енергоносія та покращити здатність рф підтримувати військові дії в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що після ударів Ізраїлю по Ірану ціни на ф’ючерси на нафту Brent зросли більш ніж на п’ять відсотків до 74,47 доларів за барель.

Прибутки росії від нафти і газу становили приблизно 30 відсотків загальних федеральних доходів у 2024 році, що підкреслює значну роль, яку відіграють доходи від нафти і газу у фінансуванні державних витрат росії.

- зазначають в ISW.

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Там підкреслюють, що посилення економічних обмежень росії все більше перешкоджає здатності рф підтримувати тривалі військові зусилля в Україні.

росія, ймовірно, зможе використати раптові стрибки цін на нафту, щоб подолати економічні виклики та профінансувати тривалу війну в Україні, якщо припустити, що ціна на нафту залишиться високою (наприклад, понад 60 доларів за барель)

- йдеться у статті.

Аналітики також нагадують, що російський диктатор володимир путін раніше висловлював стурбованість зниженням цін на нафту, припускаючи, що будь-яке зниження ціни на нафту, ймовірно, може призвести до дестабілізації економіки росії.

Контекст

Світові ціни на нафту різко підскочили на тлі побоювань масштабнішої війни після атаки Ізраїлю на Іран. Нафта Brent вранці 13 червня зросла до 78 доларів за барель - це найбільший стрибок з 2022 року.

Днями Євросоюз запропонував 18-й пакет санкцій проти росії, який включає зниження стелі цін на нафту до 45 доларів за барель та заходи проти "тіньового флоту" рф.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Економіка
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