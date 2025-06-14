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ISW: Рост цен на нефть после ударов Израиля по Ирану увеличивают возможности рф вести длительную войну против Украины

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Цены на нефть Brent выросли после израильских ударов по Ирану. Это может увеличить доходы рф и поддержать ее военные действия в Украине.

ISW: Рост цен на нефть после ударов Израиля по Ирану увеличивают возможности рф вести длительную войну против Украины

Рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы россии от продажи энергоносителя и улучшить способность рф поддерживать военные действия в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что после ударов Израиля по Ирану цены на фьючерсы на нефть Brent выросли более чем на пять процентов до 74,47 долларов за баррель.

Прибыли россии от нефти и газа составили примерно 30 процентов общих федеральных доходов в 2024 году, что подчеркивает значительную роль, которую играют доходы от нефти и газа в финансировании государственных расходов россии.

- отмечают в ISW.

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Там подчеркивают, что усиление экономических ограничений россии все больше препятствует способности рф поддерживать длительные военные усилия в Украине.

россия, вероятно, сможет использовать внезапные скачки цен на нефть, чтобы преодолеть экономические вызовы и профинансировать длительную войну в Украине, если предположить, что цена на нефть останется высокой (например, более 60 долларов за баррель)

- говорится в статье.

Аналитики также напоминают, что российский диктатор владимир путин ранее выражал обеспокоенность снижением цен на нефть, предполагая, что любое снижение цены на нефть, вероятно, может привести к дестабилизации экономики россии.

Контекст

Мировые цены на нефть резко подскочили на фоне опасений более масштабной войны после атаки Израиля на Иран. Нефть Brent утром 13 июня выросла до 78 долларов за баррель - это самый большой скачок с 2022 года.

На днях Евросоюз предложил 18-й пакет санкций против россии, который включает снижение потолка цен на нефть до 45 долларов за баррель и меры против "теневого флота" рф.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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