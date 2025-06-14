США відмовляються знижувати стелю цін на російську нафту в рамках G7 - Bloomberg

Сполучені Штати Америки не відступають від своєї позиції не знижувати граничну ціну на російську нафту в рамках "Групи семи" (G7). Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на "людей, знайомих з цим питанням", інформує УНН.

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Зазначається, що остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом, і офіційні особи в Євросоюзі та Великій Британії поки "ще повністю не втратили надії".

Але наразі немає жодного зрушення з позиції, яку США висловили на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року - цитує видання одного зі співрозмовників.

ЗМІ вказує, що ЄС і Велика Британія прагнуть знизити стелю цін з 60 до 45 доларів за барель як спосіб тиску на нафтові доходи росії, які є критично важливими для ведення війни проти України.

"ЄС і Велика Британія можуть розглянути можливість зниження цінової стелі без США. ... Значна частина російської нафти транспортується поблизу європейських вод, тому це може мати певний ефект. Але угода за участю всіх країн G7 була б ефективнішою, оскільки передбачала б примусове виконання з боку США", - сказало джерело видання.

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Євросоюз запропонував 18-й пакет санкцій проти росії, який включає зниження стелі цін на нафту до 45 доларів за барель та заходи проти "тіньового флоту" рф.

Світові ціни на нафту різко підскочили на тлі побоювань масштабнішої війни після атаки Ізраїлю на Іран. Нафта Brent вранці 13 червня зросла до 78 доларів за барель - це найбільший стрибок з 2022 року.

За прогнозами Інституту вивчення війни (ISW), зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи росії від продажу енергоносія та покращити здатність рф підтримувати військові дії в Україні.

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