Нефть дорожает на фоне удержания цены ирано-израильским конфликтом

Цены на нефть выросли во вторник, и аналитики заявили, что неопределенность будет удерживать цены на высоком уровне, даже несмотря на то, что пока нет никаких конкретных признаков каких-либо потерь производства, вызванных ирано-израильским конфликтом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или 1,1%, до $74,05 за баррель за 08:40 по Гринвичу (11:40 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 77 центов, или на 1,1%, до $72,54.

Обе марки выросли более чем на 2% ранее во время торговой сессии, но снизились, прежде чем восстановиться в условиях нестабильной торговли.

Иран является третьим по величине производителем среди членов ОПЕК, и распространены опасения, что боевые действия могут повлиять на экспорт из этой страны. Кроме того, инвесторы следят за признаками того, что поставки через Ормузский пролив, через который ежедневно транспортируется около 19 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, могут быть нарушены.

"Рынок в значительной степени обеспокоен перебоями в работе Ормузского пролива, но риск этого очень низок", - сказал аналитик Saxo Bank Оле Гансен.

Нет желания закрывать его, поскольку Иран потеряет доходы, а США хотят снизить цены на нефть и хотят снизить инфляцию, добавил он.

Не было никаких признаков потери поставок, но суда, движущиеся в районе пролива и залива, пострадали от мер радиоэлектронной борьбы, которые нарушили работу навигационных систем, пишет издание.

Рано утром во вторник источники в судоходстве сообщили, что судно столкнулось с двумя другими судами, проходившими вблизи Ормузского пролива, что подчеркивает риски для компаний, которые перевозят нефть и топливо в регионе.

Несмотря на возможность перебоев, есть признаки того, что поставки нефти остаются достаточными на фоне ожиданий снижения спроса.

В своем ежемесячном отчете по нефти, опубликованном во вторник, Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело в сторону снижения свою оценку мирового спроса на нефть на 20 000 баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца, одновременно увеличив оценку поставок на 200 000 баррелей в сутки с оценки прошлого месяца до 1,8 млн баррелей в сутки.

Инвесторы также сосредоточены на решениях центральных банков по процентным ставкам, сказал в записке Тамас Варга, аналитик PVM Associates, а Федеральный комитет по открытым рынкам США, который управляет изменениями ставок Федеральных резервов, должен встретиться позже во вторник.

Цены на нефть нестабильны из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном