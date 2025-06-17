Нафта дорожчає на тлі утримання ціни ірано-ізраїльським конфліктом

Ціни на нафту зросли у вівторок, і аналітики заявили, що невизначеність утримуватиме ціни на високому рівні, навіть попри те, що наразі немає жодних конкретних ознак будь-яких втрат виробництва, спричинених ірано-ізраїльським конфліктом, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 82 центи, або 1,1%, до $74,05 за барель за 08:40 за Гринвічем (11:40 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 77 центів, або на 1,1%, до $72,54.

Обидві марки зросли більш ніж на 2% раніше під час торгової сесії, але знизилися, перш ніж відновитися в умовах нестабільної торгівлі.

Іран є третім за величиною виробником серед членів ОПЕК, і поширені побоювання, що бойові дії можуть вплинути на експорт із цієї країни. Крім того, інвестори стежать за ознаками того, що постачання через Ормузьку протоку, через яку щодня транспортується близько 19 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів, можуть бути порушені.

"Ринок значною мірою стурбований перебоями у роботі Ормузької протоки, але ризик цього дуже низький", - сказав аналітик Saxo Bank Оле Гансен.

Немає бажання закривати його, оскільки Іран втратить доходи, а США хочуть знизити ціни на нафту та хочуть знизити інфляцію, додав він.

Не було жодних ознак втрати поставок, але судна, що рухаються в районі протоки та затоки, постраждали від заходів радіоелектронної боротьби, які порушили роботу навігаційних систем, пише видання.

Рано вранці у вівторок джерела в судноплавстві повідомили, що судно зіткнулося з двома іншими суднами, що проходили поблизу Ормузької протоки, що наголошує на ризиках для компаній, які перевозять нафту та паливо в регіоні.

Попри можливість перебоїв, є ознаки того, що постачання нафти залишається достатнім на тлі очікувань зниження попиту.

У своєму щомісячному звіті з нафти, опублікованому у вівторок, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) переглянуло у бік зниження свою оцінку світового попиту на нафту на 20 000 барелів на добу порівняно з прогнозом минулого місяця, одночасно збільшивши оцінку поставок на 200 000 барелів на добу з оцінки минулого місяця до 1,8 млн барелів на добу.

Інвестори також зосереджені на рішеннях центральних банків за процентними ставками, сказав у записці Тамас Варга, аналітик PVM Associates, а Федеральний комітет з відкритих ринків США, який керує змінами ставок Федеральних резервів, має зустрітися пізніше у вівторок.

Ціни на нафту нестабільні через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном