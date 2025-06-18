Цены на нефть продолжают расти на фоне конфликта Ирана и Израиля

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в среду, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущей сессией из-за опасений, что ирано-израильский конфликт может нарушить поставки, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 26 центов, или 0,3%, до $76,71 за баррель на 04:40 по Гринвичу (07:40 по Киеву). Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 35 центов, или на 0,5%, до $75,19 за баррель.

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал Иран к "безоговорочной капитуляции", на фоне того, как ирано-израильская воздушная война входит в шестой день.

Во вторник трое официальных лиц сообщили, что американские военные направляют в регион больше истребителей для укрепления своих сил.

Аналитики говорят, что рынок в основном обеспокоен перебоями поставок в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировой морской нефти.

Иран является третьим по величине производителем ОПЕК, добывая около 3,3 млн. баррелей нефти в сутки, но свободные мощности среди производителей в ОПЕК+ могут легко покрыть это.

"Существенное нарушение инфраструктуры добычи или экспорта Ирана усилит повышательное давление на цены. Однако даже в маловероятном случае потери всего иранского экспорта, они могут быть заменены свободными мощностями от производителей ОПЕК+... около 5,7 млн баррелей в сутки", - заявили аналитики Fitch в клиентской записке.

Цены на нефть марки Brent выросли примерно на 10 долларов за баррель за последние две недели, и аналитики Fitch заявили, что ожидают, что премия за геополитический риск в ценах на нефть будет удерживаться на уровне около 5-10 долларов.

Еще одним признаком волнения рынка стало то, что премия за нефть марки Brent к ближневосточному сорту Dubai в среду взлетела выше 3 долларов за баррель, по данным рыночных источников, достигнув самого высокого уровня с конца сентября 2023 года, согласно данным LSEG.

Рынки также с нетерпением ждут второй день обсуждений Федеральной резервной системы США в среду, во время которых центральный банк, как ожидается, оставит свою базовую процентную ставку овернайт в диапазоне 4,25% - 4,50%.

Однако конфликт на Ближнем Востоке и риск замедления мирового роста могут подтолкнуть ФРС к потенциальному снижению ставок на 25 базисных пунктов в июле, раньше текущих рыночных ожиданий в сентябре, сказал Тони Сикамор, аналитик рынка IG.

"Ситуация на Ближнем Востоке может стать катализатором для того, чтобы ФРС стала более миролюбивой, как это было после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года", - сказал Сикамор.

Более низкие процентные ставки в целом стимулируют экономический рост и спрос на нефть.

Однако решение ФРС осложняется тем, что конфликт на Ближнем Востоке создает новый источник инфляции за счет резкого роста цен на нефть.

МЭА: мировые поставки нефти в этом году превысят спрос, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке