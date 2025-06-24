Ізраїль завдав символічного удару по Тегерану після того, як Трамп наказав розвернути літаки

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила обмежений авіаудар по території Ірану у відповідь на запуск ракет по півночі Ізраїлю, однак утрималася від масштабної операції через вимогу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Jerusalem Post.

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Як повідомляє видання, обстріл відбувся після того, як міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав завдати ударів по цілях у центрі Тегерана.

Я доручив Армії оборони Ізраїлю рішуче відповісти на порушення Іраном режиму припинення вогню інтенсивними ударами по цілях режиму в центрі Тегерана – заявив Кац.

Причиною наказу стала атака з боку Ірану: через кілька годин після вступу в силу перемир’я, по півночі Ізраїлю були випущені дві ракети. Водночас, вибухи пролунали на півночі Тегерана після того, як Трамп закликав ізраїльські літаки залишити повітряний простір Ірану.

Видання зазначає, що президент США тоді висловив занепокоєння намірами Ізраїлю розширити удари по Ірану:

Ізраїль має заспокоїтися, я маю змусити Ізраїль заспокоїтися. Я подивлюся, чи зможу я це зупинити - сказав Трамп.

Він провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Як повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник, Трамп під час розмови "вимагав, щоб Нетаньяхгу повністю скасував атаку".

У відповідь на це Нетаньяху заявив, що "удар необхідний".

У результаті Ізраїль завдав обмеженого удару: військово-повітряні сили вразили лише один радар на північ від Тегерана. Джерела в Армії оборони Ізраїлю підтвердили, що "удар був символічним, спрямованим на збереження необхідності відповіді на напад Ірану, водночас поважаючи вимогу Трампа нічого не робити або, щонайбільше, реагувати символічно".

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що Ізраїль не атакуватиме Іран, а його літаки повернуться додому.

Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль та Іран порушили режим припинення вогню, здійснивши атаки після встановленого терміну. Президент США висловив своє розчарування діями обох сторін.