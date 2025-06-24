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Израиль нанес символический удар по Тегерану после того, как Трамп приказал развернуть самолеты

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Израиль нанес ограниченный авиаудар по Ирану в ответ на ракетный обстрел, но воздержался от масштабной операции по требованию президента США Дональда Трампа. Удар был символическим, поразив лишь один радар к северу от Тегерана, чтобы сохранить необходимость ответа и уважать требование Трампа.

Израиль нанес символический удар по Тегерану после того, как Трамп приказал развернуть самолеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ограниченный авиаудар по территории Ирана в ответ на запуск ракет по северу Израиля, однако воздержалась от масштабной операции по требованию президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Jerusalem Post.

Детали

Как сообщает издание, обстрел произошел после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал нанести удары по целям в центре Тегерана.

Я поручил Армии обороны Израиля решительно ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня интенсивными ударами по целям режима в центре Тегерана

– заявил Кац.

Причиной приказа стала атака со стороны Ирана: через несколько часов после вступления в силу перемирия, по северу Израиля были выпущены две ракеты. В то же время, взрывы прогремели на севере Тегерана после того, как Трамп призвал израильские самолеты покинуть воздушное пространство Ирана.

Издание отмечает, что президент США тогда выразил обеспокоенность намерениями Израиля расширить удары по Ирану:

Израиль должен успокоиться, я должен заставить Израиль успокоиться. Я посмотрю, смогу ли я это остановить 

- сказал Трамп.

Он провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщил высокопоставленный израильский чиновник, Трамп во время разговора "потребовал, чтобы Нетаньяху полностью отменил атаку".

В ответ на это Нетаньяху заявил, что "удар необходим".

В результате Израиль нанес ограниченный удар: военно-воздушные силы поразили лишь один радар к северу от Тегерана. Источники в Армии обороны Израиля подтвердили, что "удар был символическим, направленным на сохранение необходимости ответа на нападение Ирана, в то же время уважая требование Трампа ничего не делать или, самое большее, реагировать символически".

Напомним

Как сообщал УНН, Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Израиль не будет атаковать Иран, а его самолеты вернутся домой.

Дональд Трамп заявлял, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, совершив атаки после установленного срока. Президент США выразил свое разочарование действиями обеих сторон

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран
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