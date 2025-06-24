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Трамп: Ізраїль не атакуватиме Іран, літаки розвернуться

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що Ізраїль не атакуватиме Іран, а його літаки повернуться додому. За словами Трампа, припинення вогню вже набуло чинності.

Трамп: Ізраїль не атакуватиме Іран, літаки розвернуться

Ізраїль розгорне свої літаки і не атакуватиме Іран. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

"Ізраїль не збирається нападати на Іран", - написав Трамп.

За його словами, усі літаки розвернуться й повернуться додому, "дружньо махнувши крилами" на адресу Ірану. Він додав, що припинення вогню набуло чинності.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль та Іран порушили режим припинення вогню, здійснивши атаки після встановленого терміну. Президент США висловив своє розчарування діями обох сторін.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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