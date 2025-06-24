Трамп: Ізраїль не атакуватиме Іран, літаки розвернуться

Ізраїль розгорне свої літаки і не атакуватиме Іран. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, пише УНН.

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"Ізраїль не збирається нападати на Іран", - написав Трамп.

За його словами, усі літаки розвернуться й повернуться додому, "дружньо махнувши крилами" на адресу Ірану. Він додав, що припинення вогню набуло чинності.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль та Іран порушили режим припинення вогню, здійснивши атаки після встановленого терміну. Президент США висловив своє розчарування діями обох сторін.