Трамп: Израиль не будет атаковать Иран, самолеты развернутся

Израиль развернет свои самолеты и не будет атаковать Иран. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

"Израиль не собирается нападать на Иран", - написал Трамп.

По его словам, все самолеты развернутся и вернутся домой, "дружески махнув крыльями" в адрес Ирана. Он добавил, что прекращение огня вступило в силу.

Напомним

Дональд Трамп заявлял, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, совершив атаки после установленного срока. Президент США выразил свое разочарование действиями обеих сторон.