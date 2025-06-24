Трамп: Израиль не будет атаковать Иран, самолеты развернутся
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Израиль не будет атаковать Иран, а его самолеты вернутся домой. По словам Трампа, прекращение огня уже вступило в силу.
Израиль развернет свои самолеты и не будет атаковать Иран. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, пишет УНН.
Детали
"Израиль не собирается нападать на Иран", - написал Трамп.
По его словам, все самолеты развернутся и вернутся домой, "дружески махнув крыльями" в адрес Ирана. Он добавил, что прекращение огня вступило в силу.
Напомним
Дональд Трамп заявлял, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня, совершив атаки после установленного срока. Президент США выразил свое разочарование действиями обеих сторон.